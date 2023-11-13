Евросоюз отправит делегацию в Киев, чтобы представить свое предложение о гарантиях безопасности для Украины. Об этом главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил во время пресс-конференции по результатам заседания Совета министров иностранных дел ЕС, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Гарантии безопасности и отдельная секция в Европейском фонде мира

Боррель рассказал, что сейчас Еврокомиссия вместе с государствами-членами работают над предложением по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, эти гарантии будут предусматривать отдельную секцию для Украины в Европейском фонде мира. Ранее Боррель предлагал выделить 20 миллиардов евро в четыре года.

По словам дипломата, в начале декабря государства-члены ЕС планируют отправить миссию в Украину, чтобы обсудить предложение о гарантиях с украинцами. Пока неизвестно, получится ли у них приехать. В любом случае, заместитель генерального секретаря по вопросам безопасности и обороны поедет в Украину для представления предложения, которое страны-члены все еще обсуждают.

Путин будет обстреливать Украину зимой

Верховный представитель заявил, что в ЕС готовы к тому, что Путин будет использовать зиму как свое оружие. На фоне этого ЕС продолжает поддерживать Украину, это остается его приоритетом.

Мы знаем, что Путин снова пытается использовать зимний холод и голод как оружие, все больше нацеливаясь на энергетическую и экспортную инфраструктуру Украины с разрушительными последствиями не только для Украины, но и для всего мира.

– сказал Боррель.

Военная помощь и 12-й пакет санкций

В рамках военной помощи ЕС уже подготовил 30 тысяч украинских военных и не собирается останавливаться на этой цифре. Кроме того, сегодня министры обсуждали 12-й пакет санкций против России.

С одной стороны, у нас есть персональные санкции, а с другой – экономические и отраслевые... Я надеюсь, что смогу представить Раде это предложение. Если Совет одобрит, 12 пакет будет включать больше списков персональных санкций, бан на экспорт, среди которых бриллианты, а также меры по усилению ограничения цен на нефть, чтобы уменьшить доход и меры против обхода действующих санкций,

– подчеркнул Боррель.

По его словам, Еврокомиссия представит проект нового пакета санкции Совету ЕС в среду, 15 ноября.

Один миллион боеприпасов: для ЕС это все еще "цель"

Евросоюз доставил в Украину 30 процентов обещанного миллиона боеприпасов. Ранее полное количество амуниции обещали передать до марта 2024 года. Верховный представитель говорит, что это все еще цель для ЕС.

По словам Борреля, Евросоюз пытается передать такое количество боеприпасов, работая по трем направлениям. Так, государства - члены ЕС уже передали свои запасы Украине.

Сейчас мы работаем на производственной линии, есть несколько контрактов, которые были приняты, и производственная линия начала работать над этим. И третье направление – увеличение мощности. Это явно не в среднесрочной перспективе, то есть не до конца этого года,

– отметил Боррель.

Он подчеркнул, что сейчас скорость снабжения полностью зависит от способности заводов производить амуницию.

"Европа экспортирует значительное количество своей продукции в третьи страны. Одним из решений будет направить этот экспорт на простое и приоритетное направление", – добавил дипломат.