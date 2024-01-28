Було б добре запросити Україну в НАТО, – Столтенберг зробив красномовну заяву

Єнс Столтенберг вважає, що допомога Україні з боку США – це потужний сигнал авторитарним режимам у всьому світі. Генсек Альянсу також наголосив, що американська підтримка Києва на певному етапі має набрати вигляду запрошення до Альянсу.

Генсек НАТО заявив, що кожна нація має право обирати, яким шляхом рухатися. Цей вибір не повинен залежати від амбіцій і погроз агресивних сусідів.

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Під соусом "провокації"

Столтенберг пригадав, що у свій час вступ його рідної Норвегії, яка теж межує з Росією, до Альянсу був названий Радянським Союзом провокацією.

В усьому, що не подобається диктатурам, вони бачать змову проти самих себе. Хоча це лише право кожної країни обирати свій шлях розвитку.

Генсек підкреслив, що Україна, як і Норвегія, Швеція, Фінляндія, має право бути членом НАТО.

Він наголосив, що важливо не дати Путіну перемогти в Україні. Якщо це станеться, це буде поштовхом до агресії з боку інших авторитарних режимів.

Тому це гарна справа для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу,

– наголосив генсек.

Наскільки реальна загроза для НАТО з боку Росії

: Наразі до НАТО долучились 32 країни. На днях президент Туреччини схвалив протокол вступу до Альянсу Швеції.

За словами генсека, наразі немає безпосередньої військової загрози з боку Росії щодо будь-якого члена НАТО. Столтенберг підкреслив, що Альянс робить усе, аби гарантувати сили та можливості захистити кожен дюйм своєї території. "Поки ми це робимо, жодного нападу на територію НАТО не буде", – наголосив посадовець.

Високопоставлений військовий чиновник НАТО адмірал Роб Бауер своєю чергою зауважив, що треба усвідомити, що ми не живемо у мирі. Саме тому Альянс готується до конфлікту з Росією.

Борис Пісторіус, очільник міноборони Німеччини, нагадав, що з Кремля чи не щодня лунають погрози. На його думку, слід врахувати, що Путін одного дня може наважитися напасти на країну НАТО. Експерти вважають, що це може статися за 5 – 8 років.