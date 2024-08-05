Тепер у росіян будуть справді "бойові" вильоти, – ветеран АТО про фактор F-16 для фронту

Винищувачі F-16, як зазначив Володимир Зеленський, прибули до України і вже виконують бойові завдання. Наразі ми отримали "перші 10 винищувачів F-16 з 79 можливих", а до кінця 2024 року в нашій країні має бути 20 F-16.

Військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий розповів 24 Каналу, що є скептики, які не очікують суттєвих змін на фронті з появою F-16, проте це не так. Водночас є ті, хто бачить в американських винищувачах "чарівне вундерваффе", яке здатне визначити хід війни.

До теми Україна отримала перші 10 з 79 F-16 в останній день липня, – The Economist

Повністю переглянуть тактику

Однак у війні такого масштабу, яку веде Україна проти Росії, не існує, на його думку, жодної вундерваффе.

Окрім ядерки, жодна інша зброя сама по собі не може переламати хід війни,

– впевнений він.

Проте кожна нова зброя, яку надавали партнери, дуже допомагала українським силам. Свого часу це були системи HIMARS, потім ракети ATACMS і зараз F-16. Самі по собі винищувачі, зауважив Дикий, не змінять кардинально ситуацію на фронті, але вони стануть дуже серйозним плюс для нас.

На сьогодні у росіян є усього 2 переваги над Україною:

суттєво більша кількість живої сили, і цю проблему має вирішити мобілізація в нашій країні;

використання ворогом планерувальних бомб.

Звичайно декілька F-16 не зіб'ють 300 російських бомбардувальників, але коли вони зіб'ють навіть перші 3, це змінить спосіб використання противником усіх інших. Тепер у росіян будуть справді "бойові" вильоти, а не буденні, як до появи F-16. Під час кожного вильоту російський пілот буде гадати, чи повернеться він,

– наголосив військовий експерт.

Тоді росіянам доведеться повністю переглядати тактику використання бомбардувальної авіації. Вони, звичайно, від неї не відмовляться, тому що забагато у них зав'язано на використанні планерувальних бомб. Проте, за його словами, інтенсивність бомбардувань зменшиться в рази.

"Тому F-16 це не вундерваффе, але вони будуть відігравати свою роль, коли почнуться повітряні бої на фронті", – припустив Євген Дикий.

Пілоти мають "налітати" години

Наразі ці бої ще не почалися. Українські пілоти тільки засвоїли нові для них машини. Вони вже збивають "Шахеди", крилаті ракети росіян, проте ще мають "налітати" години, щоб як слід "відчути" F-16.

"Хлопці тренуються, виконуючи бойові завдання з прикриття неба і одночасно відпрацьовують керування F-16 на наднизьких висотах. Особливість цієї війни в тому, що і ми, і ворог літаємо над фронтом нижче горизонту захоплення радіолокаторами. Проте цьому на Заході наших пілотів навчити не могли, тому що там немає такої практики", – пояснив він.

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