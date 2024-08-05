Теперь у россиян будут действительно "боевые" вылеты, – ветеран АТО о факторе F-16 для фронта

Истребители F-16, как отметил Владимир Зеленский, прибыли в Украину и уже выполняют боевые задачи. Сейчас мы получили "первые 10 истребителей F-16 из 79 возможных", а до конца 2024 года в нашей стране должно быть 20 F-16.

Военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий рассказал 24 Каналу, что есть скептики, которые не ожидают существенных изменений на фронте с появлением F-16, однако это не так. В то же время есть те, кто видит в американских истребителях "волшебное вундерваффе", способное определить ход войны.

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Полностью пересмотрят тактику

Однако в войне такого масштаба, которую ведет Украина против России, не существует, по его мнению, ни одного вундерваффе.

Кроме ядерки, ни одно другое оружие само по себе не может переломить ход войны,

– уверен он.

Однако каждое новое оружие, которое предоставляли партнеры, очень помогало украинским силам. В свое время это были системы HIMARS, затем ракеты ATACMS и сейчас F-16. Сами по себе истребители, заметил Дикий, не изменят кардинально ситуацию на фронте, но они станут очень серьезным плюс для нас.

На сегодня у россиян есть всего 2 преимущества над Украиной:

существенно большее количество живой силы, и эту проблему должна решить мобилизация в нашей стране;

использование врагом планирующих бомб.

Конечно несколько F-16 не собьют 300 российских бомбардировщиков, но когда они собьют даже первые 3, это изменит способ использования противником всех остальных. Теперь у россиян будут действительно "боевые" вылеты, а не обычные, как до появления F-16. Во время каждого вылета российский пилот будет гадать, вернется ли он,

– подчеркнул военный эксперт.

Тогда россиянам придется полностью пересматривать тактику использования бомбардировочной авиации. Они, конечно, от нее не откажутся, потому что много у них завязано на использовании планирующих бомб. Однако, по его словам, интенсивность бомбардировок уменьшится в разы.

"Поэтому F-16 это не вундерваффе, но они будут играть свою роль, когда начнутся воздушные бои на фронте", – предположил Евгений Дикий.

Пилоты должны "налетать" часы

Сейчас эти бои еще не начались. Украинские пилоты только освоили новые для них машины. Они уже сбивают "Шахеды", крылатые ракеты россиян, но еще должны "налетать" часы, чтобы как следует "почувствовать" F-16.

"Ребята тренируются, выполняя боевые задачи по прикрытию неба и одновременно отрабатывают управление F-16 на сверхнизких высотах. Особенность этой войны в том, что и мы, и враг летаем над фронтом ниже горизонта захвата радиолокаторами. Однако этому на Западе наших пилотов научить не могли, потому что там нет такой практики", – объяснил он.

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