Украина просила предоставления вышеупомянутого типа истребителей еще с начала полномасштабного вторжения, и год назад все же удалось одобрить предоставление американских самолетов F-16.

Это универсальный истребитель, на вооружении которого могут быть ракеты класса "воздух – воздух", "воздух – земля" и авиабомбы. На фоне целенаправленных российских ударов по объектам энергетики F-16 является и средством ПВО против ракет и иранских дронов-камикадзе типа "Шахед".

Предоставить Украине истребители F-16 в первую очередь согласились четыре страны – Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания. И, вероятно, часть обещанных самолетов уже прибыла на территорию нашего государства.

Что пишут западные СМИ о получении F-16, как комментирует эту информацию Киев и как Украина уже могла использовать истребители – читайте в материале 24 Канала.

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Как объявили о предоставлении Украине F-16

О договоренности относительно поставок Украине американских истребителей F-16 официально стало известно весной 2023 года. Через несколько месяцев, в августе, визиты президента Украины Владимира Зеленского в Данию и Нидерланды принесли обещания лидеров вышеупомянутых стран предоставить ВСУ десятки боевых самолетов такого типа.

Тогда Нидерланды анонсировали предоставление 42 истребителей, Дания согласилась предоставить 19 бортов. Владимир Зеленский тогда отмечал, что Силы обороны Украины нуждаются как минимум в 128 западных самолетах, чтобы иметь возможность противостоять российской авиации. Однако в долгосрочной перспективе их нужно гораздо больше.

Уже в конце лета 2023 года украинские пилоты начали обучение. В мае 2024 года первая группа украинских пилотов завершила курс обучения на истребителях F-16 в США. Они проходили подготовку на 162-й военно-воздушной базе Нацгвардии в Тусоне в штате Аризона с октября 2023 года.

Что известно о передаче истребителей

Так, 31 июля, издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что первая партия американских истребителей F-16 уже прибыла в Украину. В материале напомнили, что конечным сроком для передачи военных самолетов был конец июля, и это обещание якобы было соблюдено.

Как рассказали изданию на условиях анонимности люди, знакомые с этим вопросом, пока предоставили небольшое количество единиц. Источник СМИ также пояснил, что пока неизвестно, смогут ли украинские пилоты, которые тренировались в течение последних месяцев, сразу же применять боевые самолеты, или этот процесс все же займет больше времени.

Впоследствии информацию о прибытии самолетов подтвердило агентство Assotiated Press со ссылкой на американских чиновников. Кроме того, об этом же написал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на своей странице в соцсети Х.

F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной,

– написал он накануне.

В The Times даже назвали страну-поставщика и количество F-16, которое уже, предварительно, получила Украина. Издание отметило, что наше государство якобы уже получило от Нидерландов 6 истребителей, ссылаясь на неназванный источник. Также в материале указали, что якобы еще несколько самолетов вскоре прибудут из Дании.

В то же время журналисты Defense Express объяснили, что ранее не было указано никаких четких сроков поставки F-16 в Украину с конкретными датами, поскольку указывали только одно – до конца лета 2024 года. Однако, по их словам, есть детали, которые указывают на прибытие истребителей.

Издание объяснило, что свидетельством получения Украиной истребителей американского производства мог бы быть аномальный дальнобойный удар России по украинским авиабазам. Однако ночной удар 31 июля, хоть действительно и был необычным по количеству средств, однако состоял лишь из 89 дронов и одной ракеты типа Х-59.

Поэтому пока нет ни одного факта, который "железно" доказывал бы прибытие в Украину самолетов F-16.

Как СМИ пишут о применении F-16 Украиной

Издание Telegraph обнародовало информацию, что Украина, вероятно, уже совершила свои первые боевые вылеты на западных истребителях F-16. Согласно обнародованным данным, боевые самолеты пока использовали только как противовоздушную оборону.

Впрочем, пока нет никакого официального подтверждения и в отношении такой информации.

Что говорит украинская власть

В Киеве только прокомментировали слухи о возможной передаче F-16. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк выразил удивление публикациями в западных СМИ. По его словам, это не более чем информационные спекуляции в соцсетях.

Он заверил, что Украина не будет комментировать наличие F-16, ведь "для нас авиационная компонента – это фактор существенного выживания". Во время войны, как говорит Подоляк, это не нужно озвучивать. Впрочем, иностранная пресса не ссылается и на источники на Западе.

В то же время украинские депутаты, которые находятся в США, Егор Чернев и Соломия Бобровская, отказались отвечать на вопросы журналистов относительно F-16. По словам Бобровской, с таким заявлением должны выйти Воздушные силы – или не выйти. А бывший пилот США прибегнул к красноречивому сравнению, что "неосторожные слова топят корабли".

Как информацию о F-16 комментируют в США

Заметим, что информация о прибытии истребителей американского производства в Украину коснулась и США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга не подтвердил передачу Украине первых самолетов F-16.

Вам нужно поговорить с украинцами. Я, конечно, не собираюсь говорить о возможностях вооружения,

– заявил американский чиновник.

Реакция России на сообщение о F-16

К слову, в России также не смогли удержать язык за зубами и традиционно выступили с угрозами в сторону Киева. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что поставки нашему государству истребителей F-16 "не изменят ситуацию на поле боя" и не смогут существенно повлиять на динамику событий.

Пропагандист утверждает, что никакой волшебной таблетки и панацеи у режима Киева нет, а все западные истребители будут "сбивать и уничтожать". Однако предыдущий опыт подобных угроз со стороны Москвы, которые уже звучат не впервые, свидетельствует, что это не более чем пустая болтовня.

Еще в 2023 году новость об одобрении F-16 для Украины вызвала резкую и агрессивную реакцию Кремля. Бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора Дмитрий Медведев угрожал, что предоставление "мощного западного вооружения" Украине повысит риски "ядерного апокалипсиса".

В то же время российский диктатор Владимир Путин называл F-16 "легитимной целью" для Москвы. Сбивание западных истребителей, по мнению главы Кремля, якобы было бы вполне законным даже в случае их взлета не с украинских аэродромов, а с территории других стран.