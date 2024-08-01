Украина якобы уже получила от Нидерландов 6 истребителей F-16. Об этом газета сообщила со ссылкой на неназванный источник.
Смотрите также В Telegraph утверждают, что Украина уже использовала истребители F-16 в качестве ПВО
Сколько F-16 могла получить Украина
Источник отметил, будто бы 6 самолетов были поставлены в Украину из Нидерландов. Также добавил, что якобы еще несколько самолетов вскоре прибудут из Дании.
В Воздушных силах ВСУ отказались комментировать эту информацию.
Что говорят у Зеленского о предоставлении F-16
- Накануне Михаил Подоляк прокомментировал публикацию Bloomberg, что якобы наше государство уже получило первую партию истребителей.
- Советник главы ОП отметил, что это информационные спекуляции в соцсетях. Отметил, что стоит всегда обращать внимание на официальные комментарии. А эта публикация не имеет никакой ссылки на какой-то официальный источник.
- "Мы не будем это комментировать. Ни "да", ни "нет". Почему? Потому что для нас это фактор существенного выживания, имеется в виду авиационная компонента. В наше время точно говорить о том, есть ли, или у нас их нет, не нужно. Но у них (Bloomberg, – 24 Канал) даже нет ссылок на источники на Западе", – подчеркнул Подоляк.
- Кстати, в Белом доме также отреагировали. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности во время брифинга ответил, правдива ли информация о предоставлении Украине первой партии истребителей F-16.
- "Вам нужно поговорить с украинцами. Я, конечно, не собираюсь говорить о возможности вооружения", – отметил Джон Кирби.