Журналисты Defense Express решили по сторонним факторам найти подтверждение тому, что действительно самолеты F-16 уже находятся в Украине и выполняют свои боевые задачи.

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Что обнаружили журналисты о возможном прибытии F-16 в Украину

В издании отметили, что на днях в сети уже появилось видео, на котором F-16 якобы в небе Украины.

Но все, что возможно сказать, это то, что на видео действительно F-16 и то, что оно снято в теплое время года. В Украине, в США, Европе или в другой части мира с похожим климатом – неизвестно и не может быть проверенным,

– написали журналисты.

Кадры с самолетами F-16 якобы в Украине / Видео с аккаунта @clashreport в соцсети Х

Также по данным журналистов не было никаких четких сроков поставки F-16 в Украину с конкретными датами. Потому что даже когда говорилось о лете, то было лишь одно оптимистическое уточнение – о лете 2024 года.

"А 19 июля, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что польское правительство приняло определенное решение, которое позволит Украине получить F-16 быстрее. Но о чем говорилось так и осталось неизвестным", – указано в материале.

Еще одним маркером возможного прибытия в Украину F-16, как отметили журналисты, мог бы быть аномальный дальнобойный удар России по украинским авиабазам. Однако ночной удар 31 июля, хоть действительно и был аномальным по количеству средств, состоял лишь из 89 дронов и одной ракеты типа Х-59.

В то же время аномальным как раз был отказ врага от нанесения удара крылатыми ракетами, хотя в море находилось три подводных носителя ракет "Калибр", а в небо были подняты ракетоносители Ту-95МС.

Причины отказа от комбинированного удара до сих пор остаются неизвестными. А еще одной аномалией этого удара, но положительной, стала 100% результативность. Может ли это указывать на появление F-16, которые приняли участие в отражении атаки, что обусловило врага изменить планы – возможно, но не со 100% вероятностью,

– говорится в материале.

Таким образом, как подчеркнули авторы, пока нет ни одного факта, который "железно" доказывал бы прибытие в Украину самолетов F-16. Однако журналисты сказали, что в современную информационную эру вряд ли получится продержать в секрете усиление украинских военных истребителями довольно долго.