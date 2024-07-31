Прибытие F-16, конечно, до сих пор имеет большое значение для Украины. Однако, могут ли они на этом этапе войны изменить ход боевых действий, в разговоре с 24 Каналом рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

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Изменят ли F-16 ход войны

По данным Bloomberg, первая партия истребителей F-16 уже прибыла в Украину. СМИ даже публикуют фото якобы западных самолетов в украинском небе.

Все упирается в количество. Большое количество пилотов Украина не могла отправить (на обучение – 24 Канал) по объективным причинам: это будет означать забрать с фронта летчиков, которые "здесь и сейчас" решают боевые задачи. Сейчас уже часть пилотов завершила обучение, но их в целом все еще мало,

– объяснил Давид Шарп.

Поскольку подготовленных пилотов есть небольшое количество, то самолетов будет еще меньше. Ведь ими просто некому будет управлять. Например, Washingron Post недавно написали о том, что первая партия самолетов, которые получит Украина, будет насчитывать всего 10 бортов. На такое количество истребителей нужно не менее 20 пилотов.

"Если летчиков не более 20, то нет смысла поставлять даже 10 самолетов, потому что они просто будут простаивать. Но теперь будет иметь значение каждый самолет и каждый его боевой вылет. Если в таком вылете самолет собьет 2 "Шахеды", которые не сбили в другом месте или сэкономят какие-то средства, это уже будет хорошо – он спасет жизни людей и предотвратит убытки", – отметил военный обозреватель.

Однако следует понимать, что один самолет не изменит ситуацию условно под Покровском. На первых этапах истребители будут выполнять оборонительные функции, в частности перехват крылатых ракет и дронов. Уже с приобретением опыта пилоты смогут выполнять задачи непосредственно по линии фронта.

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"Если несколько самолетов за день совершат 10 боевых вылетов, сбросят несколько бомб на разных участках фронта, это будет иметь эффект. Сконцентрированная атака на одном участке может сорвать серьезные атаки и позволит провести свою, но это глобально не изменит ход войны", – отметил Шарп.

Глобально изменить ход боевых действий смогут многогранные и современные Воздушные силы. Говорится как о большом количестве самолетов и большом количестве пилотов и персонала соответственно.