Журналісти Defense Express вирішили за сторонніми факторами знайти підтвердження тому, що дійсно літаки F-16 уже перебувають в Україні й виконують свої бойові завдання.

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Що виявили журналісти про можливе прибуття F-16 в Україну

У виданні зазначили, що днями у мережі вже з'явилось відео, на якому F-16 нібито в небі України.

Але все що можливо сказати, це те, що на відео дійсно F-16 і те, що воно зняте у теплу пору року. В Україні, в США, Європі чи в іншій частині світу зі схожим кліматом – невідомо та не може бути перевірним,

– написали журналісти.

Кадри з літаками F-16 нібито в Україні / Відео з акаунту @clashreport в соцмережі Х

Також за даними журналістів не було ніяких чітких строків постачання F-16 в Україну із конкретними датами. Бо навіть коли мовилося про літо, то було лише одне оптимістичне уточнення – про літо 2024 року.

"А 19 липня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що польський уряд прийняв певне рішення, яке дозволить Україні отримати F-16 швидше. Але про що мовилося так і залишилось невідомим", – зазначено у матеріалі.

Ще одним маркером можливого прибуття до України F-16, як наголосили журналісти, міг би бути аномальний далекобійний удар Росії по українських авіабазах. Проте нічний удар 31 липня, хоч дійсно і був аномальним за кількістю засобів, складався лише із 89 дронів та однієї ракети типу Х-59.

Водночас аномальною якраз була відмова ворога від завдання удару крилатими ракетами, хоча у морі перебувало три підводних носії ракет "Калібр", а у небо були підняті ракетоносії Ту-95МС.

Причини відмови від комбінованого удару досі залишаються невідомими. А ще однією аномалією цього удару, але позитивною, стала 100% результативність. Чи може це вказувати на появу F-16, які взяли участь у відбитті атаки, що зумовило ворога змінити плани – можливо, але не зі 100% вірогідністю,

– мовиться у матеріалі.

Тож, як підкреслили автори, поки що немає жодного одного факту, який "залізно" доводив би прибуття до України літаків F-16. Однак журналісти сказали, що у сучасну інформаційну еру навряд вийде протримати у секреті посилення українських військових винищувачами доволі довго.