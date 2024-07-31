Всего к тому времени около 20 пилотов завершат обучение на F-16, однако они не смогут обслуживать 20 истребителей, сказал 24 Каналу эксперт по авиации Константин Криволап.

Стоит внимания Каждый самолет будет иметь значение: как первые F-16 изменят войну в Украине

Сколько пилотов прошли переподготовку

По данным, которые неоднократно подтверждали различные источники, восемь украинских пилотов в конце августа завершают обучение в Дании.

С ноября датский центр закрывается для подготовки пилотов F-16. Ведь Дания переходит полностью на обучение F-35, потому что в североевропейских странах уже не будет F-16.

В сентябре еще 12 пилотов заканчивают обучение в Аризоне. В общем 20 пилотов, поэтому появилась цифра 20 самолетов. Однако 20 пилотов не в состоянии обслуживать 20 истребителей, поэтому командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что часть самолетов будет находиться в Польше.

Я вообще думаю, что сначала эти самолеты появятся в Польше. Там наши пилоты будут проходить слаживание авиационной компоненты, компоненты обеспечения, связи с Patriot/SAMP/T,

– сказал Криволап.

Важно! Журналисты Bloomberg 31 июля сообщили, что первая партия истребителей F-16 уже прибыла в Украину.

Где в дальнейшем будут проходить учения

Несколько месяцев назад было сообщение, что Украина имеет 30 пилотов, которые готовы к обучению. Конгрессмены и американские сенаторы обращались к Джо Байдену, чтобы Белый дом нашел возможность обеспечить обучение украинских пилотов. Ведь три крупнейшие базы обучения в США ежегодно обучают от 700 до 1000 пилотов.

Мы очень просили, чтобы хотя бы 30 наших пилотов включили в эту программу обучения, чтобы мы могли как можно быстрее овладеть этими самолетами,

– отметил эксперт по авиации.

Другая возможность – буквально неделю назад появилась информация, что база в Румынии уже выпустила первый выпуск румынских пилотов. Туда завезли все оборудование, симуляторы, а также Нидерланды передали на эту базу 5 – 6 самолетов для обучения украинских пилотов.

"Я думаю, что основное обучение будет проходить на этой базе, но судя по всему оно еще не началось", – добавил Криволап.