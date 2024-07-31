Загалом до того часу близько 20 пілотів завершать навчання на F-16, однак вони не зможуть обслуговувати 20 винищувачів, сказав 24 Каналу експерт з авіації Костянтин Криволап.

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Скільки пілотів пройшли перепідготовку

За даними, які неодноразово підтверджували різні джерела, вісім українських пілотів наприкінці серпня завершують навчання в Данії.

З листопада данський центр закривається для підготовки пілотів F-16. Адже Данія переходить повністю на навчання F-35, тому що в північноєвропейських країнах вже не буде F-16.

У вересні ще 12 пілотів закінчують навчання в Аризоні. Загалом 20 пілотів, тому з'явилася цифра 20 літаків. Однак 20 пілотів не в змозі обслуговувати 20 винищувачів, тому командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що частина літаків перебуватиме в Польщі.

Я взагалі думаю, що спочатку ці літаки з'являться в Польщі. Там наші пілоти проходитимуть злагодження авіаційної компоненти, компоненти забезпечення, зв'язку з Patriot/SAMP/T,

– мовив Криволап.

Важливо! Журналісти Bloomberg 31 липня повідомили, що перша партія винищувачів F-16 вже прибула в Україну.

Де надалі відбуватиметься навчання

Кілька місяців тому було повідомлення, що Україна має 30 пілотів, які готові до навчання. Конгресмени й американські сенатори зверталися до Джо Байдена, аби Білий дім знайшов можливість забезпечити навчання українських пілотів. Адже три найбільші бази навчання у США щорічно навчають від 700 до 1000 пілотів.

Ми дуже просили, щоб хоча б 30 наших пілотів включили в цю програму навчання, щоб ми могли як найшвидше опанувати ці літаки,

– зазначив експерт з авіації.

Інша можливість – буквально тиждень тому з'явилась інформація, що база в Румунії вже випустила перший випуск румунських пілотів. Туди завезли все устаткування, симулятори, а також Нідерланди передали на цю базу 5 – 6 літаків для навчання українських пілотів.

"Я думаю, що основне навчання проходитиме на цій базі, але судячи з усього воно ще не почалося", – додав Криволап.