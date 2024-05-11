Експерт з авіації пояснив, чим Україні важливий тренажер для F-16
Раніше Україна мала симулятори багатофункціональних винищувачів F-16, а тепер отримала від Чехії перший повноцінний тренажер. Наші фахівці вже тестують та готують до експлуатації основний модуль.
Експерт з авіації Костянтин Криволап в етері 24 Каналу розповів, що тренажер для F-16 – надзвичайно потрібне обладнання для України. Адже дозволяє імітувати події, які відбуватимуться в повітряному просторі.
Цікаво Може збігтись з F-16: ЗМІ сказали, коли Німеччина передасть Україні Patriot
Про переваги тренажера
Авіаційний експерт пояснив, що чеський тренажер для F-16 дозволяє не лише тренувати навички пілотування, а й відпрацьовувати конкретні операції з певними картами, місцевістю та озброєнням.
Це надзвичайно чудова річ для українських пілотів. Оскільки проведений час на симуляторі, тренажері, у літаку з інструктором і без нього записують у спеціальну книжку. Фіксування тривалості польотів – невіддільна частина надійного навчання льотчиків.
На тренажерах можна відпрацьовувати вже конкретні бойові операції. Приміром, збивати ворожі безпілотники та ракети,
– сказав Криволап.
Якщо порівняти процес з дитячою залізною дорогою, то прокладання шпал – симулятор, зупинка поїзда на стрілкових переходах – більш-менш реальність.
Про вартість
Деякі тренажери коштують стільки ж як і літаки – до 20 мільйонів доларів. Вони мають дуже потужний розвиток, а особливо в цивільній авіації. Оскільки потрібно для навчання, аби усі служби діяли злагоджено.
І коли я побачив тренажер, це мені дуже сподобалось. Це правильний шлях до підвищення якості для забезпечення більшої живучості всієї цієї системи,
– наголосив Костянтин Криволап.
Відправлення F-16 в Україну: останні новини
- Британське ЗМІ з посиланням на високопоставлене військове джерело повідомило, що західні винищувачі F-16 можуть прибути в Україну вже протягом наступних тижнів, а саме у червні чи липні.
- Речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів, що частина українських пілотів завершують навчання на F-16. Щойно прибуття відповідних винищувачів стане можливим, вони вже зможуть виконувати бойові завдання.
- Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен зазначила, що Амстердам планує почати передавати Україні винищувачі F-16 вже цієї осені. Одразу після Данії, яка планує постачання літаків влітку.
- Україна зможе на F-16 використовувати високоточні французькі авіаційні бомби AASM Hammer. Мовиться про комплект додаткового обладнання, який перетворює некеровані авіабомби на "розумні". Дальність дії становить близько 70 кілометрів з ймовірним відхиленням близько 10 метрів.