Експерт з авіації пояснив, чим Україні важливий тренажер для F-16

Раніше Україна мала симулятори багатофункціональних винищувачів F-16, а тепер отримала від Чехії перший повноцінний тренажер. Наші фахівці вже тестують та готують до експлуатації основний модуль.

Експерт з авіації Костянтин Криволап в етері 24 Каналу розповів, що тренажер для F-16 – надзвичайно потрібне обладнання для України. Адже дозволяє імітувати події, які відбуватимуться в повітряному просторі.

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Про переваги тренажера

Авіаційний експерт пояснив, що чеський тренажер для F-16 дозволяє не лише тренувати навички пілотування, а й відпрацьовувати конкретні операції з певними картами, місцевістю та озброєнням.

Це надзвичайно чудова річ для українських пілотів. Оскільки проведений час на симуляторі, тренажері, у літаку з інструктором і без нього записують у спеціальну книжку. Фіксування тривалості польотів – невіддільна частина надійного навчання льотчиків.

На тренажерах можна відпрацьовувати вже конкретні бойові операції. Приміром, збивати ворожі безпілотники та ракети,

– сказав Криволап.

Якщо порівняти процес з дитячою залізною дорогою, то прокладання шпал – симулятор, зупинка поїзда на стрілкових переходах – більш-менш реальність.

Про вартість

Деякі тренажери коштують стільки ж як і літаки – до 20 мільйонів доларів. Вони мають дуже потужний розвиток, а особливо в цивільній авіації. Оскільки потрібно для навчання, аби усі служби діяли злагоджено.

І коли я побачив тренажер, це мені дуже сподобалось. Це правильний шлях до підвищення якості для забезпечення більшої живучості всієї цієї системи,

– наголосив Костянтин Криволап.

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