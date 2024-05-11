Эксперт по авиации объяснил, чем Украине важен тренажер для F-16
Ранее Украина имела симуляторы многофункциональных истребителей F-16, а теперь получила от Чехии первый полноценный тренажер. Наши специалисты уже тестируют и готовят к эксплуатации основной модуль.
Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала рассказал, что тренажер для F-16 – чрезвычайно нужное оборудование для Украины. Ведь позволяет имитировать события, которые будут происходить в воздушном пространстве.
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О преимуществах тренажера
Авиационный эксперт объяснил, что чешский тренажер для F-16 позволяет не только тренировать навыки пилотирования, но и отрабатывать конкретные операции с определенными картами, местностью и вооружением.
Это очень замечательная вещь для украинских пилотов. Поскольку проведенное время на симуляторе, тренажере, в самолете с инструктором и без него записывают в специальную книжку. Фиксирование продолжительности полетов – неотъемлемая часть надежного обучения летчиков.
На тренажерах можно отрабатывать уже конкретные боевые операции. К примеру, сбивать вражеские беспилотники и ракеты,
– сказал Криволап.
Если сравнить процесс с детской железной дорогой, то прокладка шпал – симулятор, остановка поезда на стрелочных переходах – более-менее реальность.
О стоимости
Некоторые тренажеры стоят столько же как и самолеты – до 20 миллионов долларов. Они имеют очень мощное развитие, а особенно в гражданской авиации. Поскольку нужно для обучения, чтобы все службы действовали слаженно.
И когда я увидел тренажер, это мне очень понравилось. Это правильный путь к повышению качества для обеспечения большей живучести всей этой системы,
– отметил Константин Криволап.
Отправка F-16 в Украину: последние новости
- Британское СМИ со ссылкой на высокопоставленный военный источник сообщило, что западные истребители F-16 могут прибыть в Украину уже в течение следующих недель, а именно в июне или июле.
- Представитель Воздушных сил Илья Евлаш рассказал, что часть украинских пилотов завершают обучение на F-16. Как только прибытие соответствующих истребителей станет возможным, они уже смогут выполнять боевые задачи.
- Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что Амстердам планирует начать передавать Украине истребители F-16 уже этой осенью. Сразу после Дании, которая планирует поставки самолетов летом.
- Украина сможет на F-16 использовать высокоточные французские авиационные бомбы AASM Hammer. Речь идет о комплекте дополнительного оборудования, который превращает неуправляемые авиабомбы на "умные". Дальность действия составляет около 70 километров с вероятным отклонением около 10 метров.