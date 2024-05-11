Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала рассказал, что тренажер для F-16 – чрезвычайно нужное оборудование для Украины. Ведь позволяет имитировать события, которые будут происходить в воздушном пространстве.

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О преимуществах тренажера

Авиационный эксперт объяснил, что чешский тренажер для F-16 позволяет не только тренировать навыки пилотирования, но и отрабатывать конкретные операции с определенными картами, местностью и вооружением.

Это очень замечательная вещь для украинских пилотов. Поскольку проведенное время на симуляторе, тренажере, в самолете с инструктором и без него записывают в специальную книжку. Фиксирование продолжительности полетов – неотъемлемая часть надежного обучения летчиков.

На тренажерах можно отрабатывать уже конкретные боевые операции. К примеру, сбивать вражеские беспилотники и ракеты,

– сказал Криволап.

Если сравнить процесс с детской железной дорогой, то прокладка шпал – симулятор, остановка поезда на стрелочных переходах – более-менее реальность.

О стоимости

Некоторые тренажеры стоят столько же как и самолеты – до 20 миллионов долларов. Они имеют очень мощное развитие, а особенно в гражданской авиации. Поскольку нужно для обучения, чтобы все службы действовали слаженно.

И когда я увидел тренажер, это мне очень понравилось. Это правильный путь к повышению качества для обеспечения большей живучести всей этой системы,

– отметил Константин Криволап.

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