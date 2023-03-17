Ключовий фактор у війні: як Україна та Росія вирішують проблему дефіциту боєприпасів

Сили оборони України готуються до свого контрнаступу й накопичують зброю, поки Росія видихається на Сході. Україна отримала позитивні новини щодо винищувачів, хоч і не західних, а також в контексті боєприпасів, що є вкрай важливо.

Поки Захід допомагає Україні зі зброєю, у Росії почали відчувати дефіцит боєприпасів. Ці фактори можуть мати ключове значення під час українського контрнаступу. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував ситуацію з постачанням зброї Україні, а також проблеми, з якими зіткнулися окупанти.

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Сили оборони утримують Бахмут: коли може початися контрнаступ

На тлі підготовки Сил оборони України до весняного контрнаступу, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський неодноразово запевняв, що наразі триває накопичення сил та засобів для наступу.

Зокрема, це стосується, як підготовки потужних резервів, так і накопичення боєприпасів, зброї та техніки. І низка аналітиків, та й військових, сходяться на тому, що наступ ЗСУ може розпочатися ближче до середини весни.

Наразі ж, за словами Сирського, утримання Бахмуту дозволяє виграти час для підготовки та знищення потенціалу ворога. Також, згідно з рішенням Ставки Верховного головнокомандувача, утримання та захист Бахмута триватиме і надалі. Причому таке рішення підтримали усі члени Ставки.

Під час засідання також було проаналізовано забезпечення озброєнням і боєприпасами наших воїнів й окремо обговорено темпи й обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів союзників та їх подальший розподіл.

У Росії паніка через дефіцит боєприпасів: де Кремль шукає допомогу

І от щодо накопичення боєприпасів, зброї та техніки, то тут маємо певні позитивні новини, від яких у росіян вже зчинилася паніка.

За даними британської розвідки, в останні тижні брак артилерійських боєприпасів у Росії загострився настільки, що на багатьох ділянках фронту діють надзвичайно каральні норми щодо використання боєприпасів.

І саме це, за даними розвідки, і є причиною того, що останнім часом жодне російське з'єднання не могло вести оперативно значущі наступальні дії. Але вся проблема для росіян в тому, що навіть запаси застарілих снарядів починають закінчуватися.

Водночас Кремль намагається отримати боєприпаси від своїх партнерів. Сьогодні в Держдепі США чітко відзначили, що візит диктатора Лукашенка до Тегерану відбувається, в тому числі, в інтересах Кремля, з метою поглиблення співпраці між Іраном та Росією.

Але зробити це Москва та Тегеран хочуть саме за посередництва Мінська, аби спробувати приховати зв'язки. За словами представника Держдепу США Неда Прайса, взаємини Москви та Тегерана давно викликають стурбованість, зокрема, у сфері військового співробітництва між двома країнами.

Водночас США турбують зв'язки режиму Лукашенка з Кремлем, зокрема, його бажання поступитися суверенітетом Росії власної держави. Отже, США уважно стежать за розвитком відносин Росії та Ірану, а також результатами візиту Лукашенка до Тегерана.

Україна розгорнула власне виробництво боєприпасів

Однак саме дефіцит боєприпасів у ворога – це важлива відправна точка, аби поговорити про те, які запаси накопичує Україна. І тут маємо хороші новини.

Державний концерн "Укроборонпром" розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати. Виробництво розгорнуто у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

У концерні повідомили, що за замовленням Міноборони вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т-64, Т-72 і Т-80, якими українські військові б'ють росіян.

Зазначається, що Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 міліметрів та 120 міліметрів, артилерійських пострілів 122 міліметрів та 152 міліметрів, а тепер і танкового снаряда 125 міліметрів.

При цьому з міркувань безпеки виробництво винесено за межі держави, однак у створенні боєприпасів беруть участь українські конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо.

Але це лише початок, адже наші партнери так само готові значно збільшувати обсяги виробництва боєприпасів, аби лише уряди західних країн зняли всі бюрократичні перепони.

Скільки Європа може виготовляти боєприпасів для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив відверто, що німецькі оборонні компанії готові постачати боєприпаси у великих обсягах ЗСУ хоч сьогодні, однак вся причина зволікання в уряді Німеччини, який не поспішає підписувати потрібні договори. Але тиск продовжується.

Директор найбільшого виробника боєприпасів Німеччини компанії Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що оборонна промисловість Європи має подвоїти виробництво боєприпасів для перемоги України у війні із Росією.

Зробити це можливо, потрібно лише фінансування та згода урядів. Він додав, що впевнений, що за відповідної підтримки оборонна промисловість Європи та США зможе поставити в Україну достатньо військової техніки. Адже Європа і США здатні виробляти більше, ніж будь-коли зможе зробити Росія. А в умовах російського дефіциту – це може стати ключовим фактором перемоги України.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ЗСУ потрібно понад 350 тисяч снарядів на місяць, що більш ніж утричі перевищує кількість, яку вони використовують нині.

Резніков вже звернувся до Європейського Союзу з проханням надавати 250 тисяч снарядів на місяць. Так от голова компанії Rheinmetall стверджує, що лише його потужності дозволять виготовляти 240 тисяч снарядів. Але через зволікання німецького уряду компанія виготовить лише 150 тисяч штук цього року.

Отже, Паппергер запевняє, що Європі варто подвоїти пропускну спроможність для потреб України і це цілком реалістично.

У ЄС виділять 1 мільярд євро на боєприпаси Україні

Варто нагадати, що голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував надати на спільну закупівлю боєприпасів для України 1 мільярд євро. Уже наступного тижня, за даними Bloomberg, Євросоюз підпише спільний план закупівель боєприпасів для України.

Втім, тут є певні проблеми, на які і вказує голова компанії Rheinmetall – потрібно дати зелене світло оборонним компаніям на подвоєння потужностей виробництва боєприпасів, особливо 155 міліметрів.

Того мільярда, який пропонує Боррель, не вистачить на всі потреби ЗСУ, тому ця цифра може збільшитися. Насправді зустріч міністрів закордонних справ ЄС наступного тижня буде вкрай важливою з точки зору того, що саме там буде вирішено, які саме обсяги снарядів Україна отримуватиме від ЄС у наступні місяці. І є всі підстави вважати, що рішення буде позитивним.

Олексій Резніков також провів розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Ця розмова відбулася на тлі підготовки до наступного засідання у форматі Рамштайн. І не виключено, що цього разу підтримка може бути розширена.

Безпека Британії залежить від закінчення війни в Україні

Тим паче, що є певні сигнали з боку Британії та США щодо того, що їх підтримка точно не зменшуватиметься, адже від цього залежить безпека Європи загалом.

І тут Путін знову всіх "переграв", адже Захід явно планує посилюватися і це посилення тісно пов'язане з Україною. Зокрема, напередодні британський уряд опублікував "Оновлений комплексний огляд безпеки 2023". І в ньому чітко зазначено, що безпека Великої Британії залежить від того, як закінчиться війна Росії проти України.

Так само у звіті зазначено, що "найгострішою загрозою" для країни продовжує залишатися Росія. І це дійсно важливий та потужний сигнал.

Окрім того, згідно з оглядом, головною метою британської влади щодо Росії є "стримування та протидія здібності та намірам Росії порушити безпеку Великої Британії, Євро-Атлантики та ширшого міжнародного порядку".

При цьому британський уряд вважає, що Китай також кидає виклик міжнародному порядку. Особливе занепокоєння викликає його співпраця з Росією. На тлі цього Лондон планує у довгостроковій перспективі збільшити свої базові витрати на оборонну сферу.

Такий звіт дуже важливий в тому контексті, коли саме його було оприлюднено. Річ у тім, що президент США Джо Байден і прем'єр Британії Ріші Сунак провели зустріч під час якої обговорили посилення подальшої підтримки України.

Байден і Сунак у ході зустрічі також наголосили на важливості подальшого надання Україні військової, економічної та гуманітарної допомоги. Крім того, вони домовилися спільно вживати нових економічних заходів для протидії спроможності Москви вести війну проти України.

Отже, якщо два ключові партнери України готові і надалі надавати усю необхідну підтримку Києву, то це точно позначиться і на підтримці інших наших партнерів.

Авіація для України: процес зрушив з мертвої точки

На тлі підготовки України до контрнаступу є ще одна важлива новина, яка стосується надання ЗСУ винищувачів. І як каже спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, процес постачання Україні винищувачів зрушив з мертвої точки.

Зокрема, Польща може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 для боротьби проти російської агресії протягом 4 – 6 тижнів. Тобто у ті строки, коли анонсується контрнаступ Сил оборони України. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Важливо додати, що йдеться про винищувачі Міг-29, які перебувають у робочому стані і стоять на озброєнні Повітряних сил Польщі. Отже, вони одразу можуть приступити до виконання бойових завдань.

Окрім того, відомо, що Словаччина вже заявила, що готова передати разом із Польщею свої 13 винищувачів Міг-29. Хоча це спочатку має затвердити словацький парламент.

З іншого боку є і не дуже приємна новина, щодо винищувачів. Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін пояснила свої слова щодо передачі літаків Україні, які було озвучено, коли вона перебувала у Києві.

Вона додала, що Фінляндія може передати Україні винищувачі Hornet, які збирається замінити на американські F-35. Але, відбудеться це не раніше 2025 року, коли літаки виведуть з експлуатації.