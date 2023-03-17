Ключевой фактор в войне: как Украина и Россия решают проблему дефицита боеприпасов

Силы обороны Украины готовятся к своему контрнаступлению и накапливают оружие, пока Россия выдыхается на Востоке. Украина получила положительные новости относительно истребителей, хоть и не западных, а также в контексте боеприпасов, что крайне важно.

Пока Запад помогает Украине с оружием, в России начали ощущать дефицит боеприпасов. Эти факторы могут иметь ключевое значение во время украинского контрнаступления. Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал ситуацию с поставкой оружия Украине, а также проблемы, с которыми столкнулись оккупанты.

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Силы обороны удерживают Бахмут: когда может начаться контрнаступление

На фоне подготовки Сил обороны Украины к весеннему контрнаступлению, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский неоднократно уверял, что продолжается накопление сил и средств для наступления.

В частности, это касается как подготовки мощных резервов, так и накопления боеприпасов, оружия и техники. И ряд аналитиков, да и военных, сходятся на том, что наступление ВСУ может начаться ближе к середине весны.

Пока же, по словам Сырского, удержание Бахмута позволяет выиграть время для подготовки и уничтожения потенциала врага. Также, согласно решению Ставки Верховного главнокомандующего, удержание и защита Бахмута будет продолжаться. Причем, такое решение поддержали все члены Ставки.

В ходе заседания также было проанализировано обеспечение вооружениями и боеприпасами наших воинов и отдельно обсуждены темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров союзников и их дальнейшее распределение.

В России паника из-за дефицита боеприпасов: где Кремль ищет помощь

И вот относительно накопления боеприпасов, оружия и техники, то здесь есть определенные положительные новости, от которых у россиян уже поднялась паника.

По данным британской разведки, в последние недели нехватка артиллерийских боеприпасов в России обострилась настолько, что на многих участках фронта действуют чрезвычайно карательные нормы использования боеприпасов.

И именно это, по данным разведки, является причиной того, что в последнее время ни одно российское соединение не могло вести оперативно значимые наступательные действия. Но вся проблема для россиян в том, что даже запасы устаревших снарядов начинают заканчиваться.

В то же время, Кремль пытается получить боеприпасы от своих партнеров. Сегодня в Госдепе США четко отметили, что визит диктатора Лукашенко в Тегеран проходит, в том числе, в интересах Кремля, с целью углубления сотрудничества между Ираном и Россией.

Но сделать это Москва и Тегеран хотят именно при посредничестве Минска, чтобы попытаться скрыть связи. По словам представителя Госдепа США Неда Прайса, отношения Москвы и Тегерана давно вызывают обеспокоенность, в частности, в сфере военного сотрудничества между двумя странами.

В то же время США беспокоят связи режима Лукашенко с Кремлем, в частности, его желание уступить суверенитет собственного государства России. Итак, США внимательно следят за развитием отношений России и Ирана, а также результатами визита Лукашенко в Тегеран.

Украина развернула собственное производство боеприпасов

Однако именно дефицит боеприпасов у врага – важная отправная точка, чтобы поговорить о том, какие запасы накапливает Украина. И здесь есть хорошие новости.

Государственный концерн "Укроборонпром" начал производить 125-милиметровой снаряды для танковой пушки. Производство развернуто в тесном партнерстве со страной НАТО за границей.

В концерне сообщили, что по заказу Минобороны уже поставлена первая партия 125-ммилиметровых снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80, которыми украинские военные бьют по россиянам.

Отмечается, что Украина впервые за время независимости развернула собственное производство боеприпасов: минометных мин 82 миллиметров и 120 миллиметров, артиллерийских снарядов 122 миллиметров и 152 миллиметров, а теперь и танкового снаряда 125 миллиметров.

При этом из соображений безопасности производство вынесено за пределы государства, однако в создании боеприпасов принимают участие украинские конструкторы, технологи, токари, литейщики.

Но это только начало, ведь наши партнеры также готовы значительно увеличивать объемы производства боеприпасов, только бы правительства западных стран сняли все бюрократические преграды..

Сколько Европа может производить боеприпасов для Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил откровенно, что немецкие оборонные компании готовы поставлять боеприпасы в больших объемах ВСУ хоть сегодня, однако вся причина промедления в правительстве Германии, не спешащем подписывать нужные договоры. Но давление продолжается.

Директор крупнейшего производителя боеприпасов Германии Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что оборонная промышленность Европы должна удвоить производство боеприпасов для победы Украины в войне с Россией.

Сделать это возможно, нужно только финансирование и согласие правительства. Он добавил, что уверен, что при соответствующей поддержке оборонная промышленность Европы и США сможет поставить в Украину достаточно военной техники. Ведь Европа и США способны производить больше, чем когда-либо сможет сделать Россия. А в условиях российского дефицита это может стать ключевым фактором победы Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ нужно более 350 тысяч снарядов в месяц, что более чем в три раза превышает количество, которое они используют сейчас.

Резников уже обратился в Европейский Союз с просьбой предоставить 250 тысяч снарядов в месяц. Так вот глава компании Rheinmetall утверждает, что только его мощности позволят производить 240 тысяч снарядов. Но из-за промедления немецкого правительства компания изготовит всего 150 тысяч штук в этом году.

Итак, Паппергер уверяет, что Европе следует удвоить пропускную способность для нужд Украины и это вполне реалистично.

В ЕС выделят 1 миллиард евро на боеприпасы Украине

Следует напомнить, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил предоставить на совместную закупку боеприпасов для Украины 1 миллиард евро. На следующей неделе, по данным Bloomberg, Евросоюз подпишет совместный план закупок боеприпасов для Украины.

Впрочем, здесь есть некоторые проблемы, на которые и указывает глава компании Rheinmetall – нужно дать зеленый свет оборонным компаниям на удвоение мощностей производства боеприпасов, особенно 155 миллиметров.

Того миллиарда, который предлагает Боррель, не хватит на все нужды ВСУ, так что эта цифра может увеличиться. На самом деле, встреча министров иностранных дел ЕС на следующей неделе будет крайне важной с точки зрения того, что именно там будет решено, какие именно объемы снарядов Украина будет получать от ЕС в последующие месяцы. И есть все основания полагать, что решение будет положительным.

Алексей Резников также провел разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Этот разговор прошел на фоне подготовки к следующему заседанию в формате Рамштайн. И не исключено, что в этот раз поддержка может быть расширена.

Безопасность Британии зависит от окончания войны в Украине

Тем более, что есть определенные сигналы со стороны Британии и США относительно того, что их поддержка не будет точно уменьшаться, ведь от этого зависит безопасность Европы в целом.

И здесь Путин снова всех "переиграл", ведь Запад явно планирует усиливаться, и это усиление тесно связано с Украиной. В частности, накануне британское правительство опубликовало "Обновленный комплексный обзор безопасности 2023 года". И в нем четко отмечено, что безопасность Великобритании зависит от того, как закончится война России против Украины.

Также в отчете указано, что "острейшей угрозой" для страны продолжает оставаться Россия. И это действительно важный и мощный сигнал.

Кроме того, согласно обзору, главной целью британских властей в отношении России является "сдерживание и противодействие способности и намерениям России нарушить безопасность Великобритании, Евро-Атлантики и более широкого международного порядка".

При этом британское правительство считает, что Китай также бросает вызов международному порядку. Особую обеспокоенность вызывает его сотрудничество с Россией. На фоне этого Лондон планирует в долгосрочной перспективе увеличить базовые расходы на оборонную сферу.

Такой отчет очень важен в том контексте, когда именно он был обнародован. Дело в том, что президент США Джо Байден и премьер Британии Риши Сунак провели встречу, во время которой обсудили усиление дальнейшей поддержки Украины.

Байден и Сунак в ходе встречи также отметили важность дальнейшего предоставления Украине военной, экономической и гуманитарной помощи. Кроме того, они договорились совместно принимать новые экономические меры для противодействия способности Москвы вести войну против Украины.

Итак, если два ключевых партнера Украины готовы и дальше оказывать всю необходимую поддержку Киеву, то это точно скажется и на поддержке других наших партнеров.

Авиация для Украины: процесс сдвинулся с мертвой точки

На фоне подготовки Украины к контрнаступлению есть еще одна важная новость, которая касается предоставления ВСУ истребителей. И, как говорит спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, процесс поставки Украине истребителей сдвинулся с мертвой точки.

В частности, Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29 для борьбы против российской агрессии в течение 4 – 6 недель. То есть, в те сроки, когда анонсируется контрнаступление Сил обороны Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Важно добавить, что речь идет об истребителях МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении Воздушных сил Польши. Следовательно, они сразу могут приступить к выполнению боевых задач.

Кроме того, известно, что Словакия уже заявила, что готова передать вместе с Польшей свои 13 истребителей Миг-29. Хотя это сначала должен утвердить словацкий парламент.

С другой стороны, есть и не очень приятная новость, относительно истребителей. Премьер-министр Финляндии Санна Марин объяснила свои слова о передаче самолетов Украине, которые были озвучены, когда она находилась в Киеве.

Она добавила, что Финляндия может передать Украине истребители Hornet, которые собирается заменить американскими F-35. Но произойдет это не раньше 2025 года, когда самолеты будут выведены из эксплуатации.