"Краще заберіться звідти": Україна потролила Росію у твітері за фото з окупованого Криму

Україна вкотре потролила у твітері державу-агресорку. Все тому, що на офіційному акаунті Росії з'явився допис про окупований Крим.

27 вересня росіяни опублікували у соцмережі кілька фотографій українського півострова. Так вони прагнули заохотити туристів його відвідати.

Зверніть увагу Замість фауни й флори там флот і солдати, – Зеленський в ООН говорив про Крим

Про що "спілкувалися" Україна й Росія

"Осінь у Криму – це щось особливе. Плавний ніжний сезон переходів у зелене, золоте й червоне вбрання. Й все це на тлі чарівного Чорного моря", – мовиться у повідомленні, яке цинічно супроводжується хештегом #ВідвідайРосію.

Офіційний акаунт України не забарився з відповіддю на такий зухвалий допис. "Просувати українські регіони – це добре, але забратися з них – ще краще", – наголосили там.

Україна й раніше тролила Росію

Ще у червні російське МЗС опубліковало ролик What is Russia. На офіційному акаунті України у твітері звернули увагу, що така ідея – вкрадена. Адже вона належить українському фотографу Назару Дорошу. Створеним ним відео What is Ukraine стало вірусним у мережі. Тож росіян закликали бути оригінальними й створювати свій власний контент, а не копіювати натомість чужий.

Росія почала у Криму масштабні військові навчання

Наприкінці вересня Росія вирішила знову провести в окупованому Криму масштабні військові навчання. Тож поки у соцмережах запрошують туристів на півострів, Кремль відпрацьовує там бойові маневри. За даними російських силовиків, до тренувань залучать понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки. У них візьмуть участь 2 тисячі армійців держави-агресорки.