"Лучше уберитесь оттуда": Украина потролила Россию в твиттере за фото из оккупированного Крыма
Источник:24 канал
Украина в очередной раз потролила в твиттере государство-агрессора. Все потому, что на официальном аккаунте России появилось сообщение об оккупированном Крыме.
27 сентября россияне опубликовали в соцсети несколько фотографий украинского полуострова. Так они стремились поощрить туристов его посетить.
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О чем "общались" Украина и Россия
"Осень в Крыму – это что-то особенное. Плавный нежный сезон переходов в зеленый, золотой и красный наряд. И все это на фоне волшебного Черного моря", – говорится в сообщении, которое цинично сопровождается хэштегом #ПосетиРосию.
Официальный аккаунт Украины не замедлил с ответом на столь дерзкое сообщение. "Продвигать украинские регионы – это хорошо, но убраться из них – еще лучше", – подчеркнули там.
Украина и раньше троллила Россию
Еще в июне российский МИД опубликовал ролик What is Russia. На официальном аккаунте Украины в твиттере обратили внимание, что такая идея – украдена. Ведь она принадлежит украинскому фотографу Назару Дорошу. Созданным им видео What is Ukraine стало вирусным в сети. Поэтому россиян призвали быть оригинальными и создавать свой собственный контент, а не копировать взамен чужой.
Россия начала в Крыму масштабные военные учения
В конце сентября Россия решила вновь провести в оккупированном Крыму масштабные военные учения. Поэтому пока в соцсетях приглашают туристов на полуостров, Кремль отрабатывает там боевые маневры. По данным российских силовиков, к тренировкам привлекут более 100 единиц боевой и специальной техники. В них примут участие 2 тысячи армейцев государства-агрессора.