27 сентября россияне опубликовали в соцсети несколько фотографий украинского полуострова. Так они стремились поощрить туристов его посетить.

Обратите внимание Вместо фауны и флоры там флот и солдаты, – Зеленский в ООН говорил о Крыме

О чем "общались" Украина и Россия

"Осень в Крыму – это что-то особенное. Плавный нежный сезон переходов в зеленый, золотой и красный наряд. И все это на фоне волшебного Черного моря", – говорится в сообщении, которое цинично сопровождается хэштегом #ПосетиРосию.

Официальный аккаунт Украины не замедлил с ответом на столь дерзкое сообщение. "Продвигать украинские регионы – это хорошо, но убраться из них – еще лучше", – подчеркнули там.

Украина и раньше троллила Россию

Еще в июне российский МИД опубликовал ролик What is Russia. На официальном аккаунте Украины в твиттере обратили внимание, что такая идея – украдена. Ведь она принадлежит украинскому фотографу Назару Дорошу. Созданным им видео What is Ukraine стало вирусным в сети. Поэтому россиян призвали быть оригинальными и создавать свой собственный контент, а не копировать взамен чужой.

Россия начала в Крыму масштабные военные учения

В конце сентября Россия решила вновь провести в оккупированном Крыму масштабные военные учения. Поэтому пока в соцсетях приглашают туристов на полуостров, Кремль отрабатывает там боевые маневры. По данным российских силовиков, к тренировкам привлекут более 100 единиц боевой и специальной техники. В них примут участие 2 тысячи армейцев государства-агрессора.