Россиян призвали быть оригинальными и не копировать контент других стран. Соответствующие сообщение на странице появилось днем 12 июня.

Читайте также Сдерживали фашистов: в Харькове "тепло поздравили" с днем России

"Поищите кого-то, кто будет создавать аутентичный контент", – говорится в сообщении. К сообщению прикреплено оригинальное видео "Что такое Украина", впервые опубликованное в марте.

Как отреагировали в сети

В комментариях пользователи поддерживают сообщение. В частности, отмечают, что Россия всегда пытается забрать что-то у Украины – даже когда говорится об идее для видео.

"О, кража. Это то, в чем россияне лучшие;

"Даже это они украли";

"Кто бы ни вел этот аккаунт – умоляю, выходи за меня";

"Еще одно доказательство того, что россияне не могут создать что-то сами".

Что известно о ролике What is Ukraine

10 марта украинский фотограф Назар Дорош опубликовал его в своем инстаграме. Он призвал показать всему миру, что такое Украина.

Оригинальное видео об Украине:



Украинец предложил подписчикам распространять это видео или показывать свои кадры. После этого ролик стал вирусным в сети и получил ряд новых версий.