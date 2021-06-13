Россиян призвали быть оригинальными и не копировать контент других стран. Соответствующие сообщение на странице появилось днем 12 июня.
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"Поищите кого-то, кто будет создавать аутентичный контент", – говорится в сообщении. К сообщению прикреплено оригинальное видео "Что такое Украина", впервые опубликованное в марте.
Как отреагировали в сети
В комментариях пользователи поддерживают сообщение. В частности, отмечают, что Россия всегда пытается забрать что-то у Украины – даже когда говорится об идее для видео.
- "О, кража. Это то, в чем россияне лучшие;
- "Даже это они украли";
- "Кто бы ни вел этот аккаунт – умоляю, выходи за меня";
- "Еще одно доказательство того, что россияне не могут создать что-то сами".
Что известно о ролике What is Ukraine
10 марта украинский фотограф Назар Дорош опубликовал его в своем инстаграме. Он призвал показать всему миру, что такое Украина.
Оригинальное видео об Украине:
Украинец предложил подписчикам распространять это видео или показывать свои кадры. После этого ролик стал вирусным в сети и получил ряд новых версий.