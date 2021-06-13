Росіян закликали бути оригінальними й не копіювати контент інших країн. Відповідний допис на сторінці з'явився вдень 12 червня.
Читайте також Стримували фашистів: у Харкові "тепло привітали" з днем Росії
"Пошукайте когось, хто створюватиме автентичний контент", – мовиться у повідомленні. До допису прикріплене оригінальне відео "Що таке Україна", вперше опубліковане у березні.
Як відреагували у мережі
У коментарях користувачі підтримують допис. Зокрема, відзначають, що Росія завжди намагається забрати щось в України – навіть коли мовиться про ідею для відео.
- "О, крадіжка. Це те, в чому росіяни найкращі;
- "Навіть це вони вкрали";
- "Хто б не вів цей аккаунт – благаю, виходь за мене";
- "Ще один доказ того, що росіяни не можуть створити щось самі".
Що відомо про ролик What is Ukraine
10 березня український фотограф Назар Дорош опублікував його у своєму інстаграмі. Він закликав показати усьому світу, що таке Україна.
Оригінальне відео про Україну:
Українець запропонував підписникам поширювати це відео або показувати свої кадри. Після цього ролик став вірусним у мережі й отримав низку нових версій.