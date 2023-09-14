Знищення С-400 та підводного човна "Ростов-на-Дону" є кроком до переламу у війні, – Черник

Протягом останніх днів Збройні Сили змогли завдати дуже неприємних уражень російським військам на півострові Крим. Це оприявнює значні проблеми росіян в галузі протиповітряної оборони.

Такою думкою із 24 Каналом поділився військовий експерт Петро Черник. Він вважає успіхи українських ударів по Кримському півострову позитивною тенденцією, однак застерігає від їхньої переоцінки.

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Великий крок уперед, але поки що не переламний

Уражений сьогодні вранці С-400 – найкращий протиповітряний комплекс, який є на озброєнні російської армії. Відповідні джерела стверджують, що станом на 2021 рік окупанти виготовили близько 600 пускових установок цього типу, об'єднаних у 75 дивізіонів.

"Те, що Збройним Силам вдалося це зробити, це вчергове ревізує їхню систему протиповітряної оборони. І це черговий серйозний удар по Росії як по продавцю зброї. Один такий дивізіон С-400 на світових ринках коштує близько 1 млрд доларів. Це неймовірно багато", – наголосив Черник.

З урахуванням того факту, що це вже друге ураження флагмана російського ППО, можна зробити висновок, що російська зброя суттєво переоцінена, а українські військові наростили якісь своїх засобів ураження та вміння їх застосовувати.

"Однак не варто піднімати занадто високу планку очікувань. Знищення чергового комплексу С-400 – це хороший крок вперед до переламної точки у війні, але до цього переламу ще має пройти тривалий час", – припустив військовий експерт.

Петро Черник про останні успіхи ЗСУ в Криму: дивіться відео

Про які неочевидні проблеми росіян свідчать вибухи в Севастополі

Унікальне ураження підводного човна за допомогою авіаційної ракети є великим успіхом Сил оборони. На момент атаки він стояв на ремонті в Севастополі, й міг бути безповоротно знищеним разом із десантним кораблем "Мінськ".

"Човен класу "Варшав'янка" має чотири ракети "Калібр" на борту й може завдавати ударів з підводного положення на глибині до 50 метрів. Уполювати його в морі ми б не змогли", – зазначив Черник.

Також показово, що уражений підводний човен "Ростов-на-Дону" Росія капітально ремонтувала у 2021 році. Не пройшло й 2 років, як йому довелося стати на ремонт через великий обсяг виконаної бойової роботи.

Чому "Ростов-на-Дону" зносився за 2 роки війни

Кожен ракетний пуск – це навантаження на шахту, з якої вона запускається. Коли ракета запалює свій двигун, величезна кількість вузлів та механізмів розігрівається до температури в тисячі градусів за Цельсієм. Російська промисловість не відзначається якісною роботою з матеріалами, тож від надмірних навантажень підводні човни поступово зношуються.

Не менш важливо, що при цьому постраждав судноремонтний завод: як мінімум 2 сухі доки вийшли з ладу. А це ціла велетенська купа найскладніших механізмів, яких Росії немає звідки брати. Імовірно й інші російські човни матимуть такі самі проблеми, тож окупантам доведеться задуматись, чи варто їх навантажувати такою кількістю ракетних пусків, як вони робили до цього часу.

Але це не скасовує загрозу, яка йшла від російського чорноморського флоту. У загарбників ще залишається з десяток кораблів, здатних запускати ракети типу "Калібр", і вони продовжуватимуть це робити.

Останні перемоги України в небі й на морі

Зранку 14 вересня стало відомо, що Сили оборони України зуміли знищити зенітно-ракетний комплекс С-400 поблизу Євпаторії. Для цього застосували безпілотники, які вивели з ладу радіолокаційну систему комплексу, й після цього знищили безпосередньо пускову установку повітряною версією ракети "Нептун".

Перед тим українські військові вже проводили подібну операцію 23 серпня, коли "невідомою ракетою української розробки" було знищено російську передову систему російського ППО.

При цьому 13 серпня сталося ураження підводного човна "Ростов-на-Дону" на ремонтному підприємстві. Фактично, це чи не перший випадок у військовій історії, коли підводний човен було знищено ракетами повітряного базування. Водночас севастопольське ППО цю атаку проґавило.

Однак ураження "Ростова-на-Дону" стало не останньою поганою новиною для російського флоту. Вже 14 вересня стало відомо, що українські морські дрони уразили 2 патрульні кораблі типу "Василь Биков". Ймовірно, тепер їм також доведеться стати на ремонт.

Ще минулої зими Росія зіштовхнулась з дефіцитом ракет "Калібр". Напередодні війни агресор мав у своєму розпорядженні близько 500 подібних зразків озброєння. За повідомленнями української розвідки, Росія здатна виробляти близько 20 – 25 "Калібрів" на місяць.