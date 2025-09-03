Укр Рус
3 вересня, 18:46
Україна відреагувала на пропозицію Путіна зустрітися із Зеленським у Москві

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Україна прокоментувала пропозицію Путіна зустрітися із Зеленським у Москві, заявивши, що президент Росії маніпулює ситуацією.
  • Міністр закордонних справ України зазначив, що Зеленський готовий до зустрічі, але Путін висуває неприйнятні умови.
  • Україна вважає, що лише посилений тиск може змусити Росію серйозно поставитися до мирного процесу.

У МЗС України прокоментували заяву Володимира Путіна про начебто готовність зустрітися із українським президентом Володимиром Зеленським у Москві. Андрій Сибіга запевнив, що президент Росії продовжує морочити всім голову.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Андрія Сибігу.

Що Сибіга сказав про пропозицію Путіна?

Міністр закордонних справ України підкреслив, що наразі щонайменше 7 країн готові прийняти зустріч між лідерами України та Росії, щоб покласти край війні. Це: Австрія, Святий престол, Швейцарія, Туреччина та три держави Перської затоки.

За словами Сибіги, це серйозні пропозиції й президент Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент.

Втім, Путін продовжує маніпулювати всіма, висуваючи свідомо неприйнятні умови,
– зауважив він.

Очільник МЗС наголосив, що лише посилений тиск може змусити Росію нарешті серйозно поставитися до мирного процесу.

 