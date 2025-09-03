Украина отреагировала на предложение Путина встретиться с Зеленским в Москве
- Украина прокомментировала предложение Путина встретиться с Зеленским в Москве, заявив, что президент России манипулирует ситуацией.
- Министр иностранных дел Украины отметил, что Зеленский готов к встрече, но Путин выдвигает неприемлемые условия.
- Украина считает, что только усиленное давление может заставить Россию серьезно отнестись к мирному процессу.
В МИД Украины прокомментировали заявление Владимира Путина о якобы готовности встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в Москве. Андрей Сибига заверил, что президент России продолжает морочить всем голову.
Что Сибига сказал о предложении Путина?
Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что сейчас не менее 7 стран готовы принять встречу между лидерами Украины и России, чтобы положить конец войне. Это: Австрия, Святой престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.
По словам Сибиги, это серьезные предложения и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент.
Впрочем, Путин продолжает манипулировать всеми, выдвигая заведомо неприемлемые условия,
– отметил он.
Глава МИД подчеркнул, что только усиленное давление может заставить Россию наконец серьезно отнестись к мирному процессу.
Что известно о новом заявлении российского диктатора?
Во время выступления в Китае 3 сентября глава Кремля снова сказал о том, что ждет Зеленского в Москве. По его словам, во время встречи с Трампом на Аляске политики говорили об этом.
"Дональд спросил у меня, готов ли я встречаться с Зеленским. Я сказал, что готов, пусть он приезжает в Москву", – заявил Путин.
По словам российского диктатора, он никогда не отвергал возможности таких встреч, но не видит в них смысла. Хозяин Кремля снова начал поучать украинскую власть и ставить условия.