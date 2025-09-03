Укр Рус
3 сентября, 18:46
Украина отреагировала на предложение Путина встретиться с Зеленским в Москве

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Украина прокомментировала предложение Путина встретиться с Зеленским в Москве, заявив, что президент России манипулирует ситуацией.
  • Министр иностранных дел Украины отметил, что Зеленский готов к встрече, но Путин выдвигает неприемлемые условия.
  • Украина считает, что только усиленное давление может заставить Россию серьезно отнестись к мирному процессу.

В МИД Украины прокомментировали заявление Владимира Путина о якобы готовности встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в Москве. Андрей Сибига заверил, что президент России продолжает морочить всем голову.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Сибигу.

Что Сибига сказал о предложении Путина?

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что сейчас не менее 7 стран готовы принять встречу между лидерами Украины и России, чтобы положить конец войне. Это: Австрия, Святой престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.

По словам Сибиги, это серьезные предложения и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент.

Впрочем, Путин продолжает манипулировать всеми, выдвигая заведомо неприемлемые условия,
– отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что только усиленное давление может заставить Россию наконец серьезно отнестись к мирному процессу.

Что известно о новом заявлении российского диктатора?

  • Во время выступления в Китае 3 сентября глава Кремля снова сказал о том, что ждет Зеленского в Москве. По его словам, во время встречи с Трампом на Аляске политики говорили об этом.

  • "Дональд спросил у меня, готов ли я встречаться с Зеленским. Я сказал, что готов, пусть он приезжает в Москву", – заявил Путин.

  • По словам российского диктатора, он никогда не отвергал возможности таких встреч, но не видит в них смысла. Хозяин Кремля снова начал поучать украинскую власть и ставить условия.