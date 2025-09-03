В МИД Украины прокомментировали заявление Владимира Путина о якобы готовности встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в Москве. Андрей Сибига заверил, что президент России продолжает морочить всем голову.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Сибигу.

Смотрите также Путин буквально заявил, что хочет жить вечно: Bloomberg публикует диалог с Си с парада

Что Сибига сказал о предложении Путина?

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что сейчас не менее 7 стран готовы принять встречу между лидерами Украины и России, чтобы положить конец войне. Это: Австрия, Святой престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.

По словам Сибиги, это серьезные предложения и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент.

Впрочем, Путин продолжает манипулировать всеми, выдвигая заведомо неприемлемые условия,

– отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что только усиленное давление может заставить Россию наконец серьезно отнестись к мирному процессу.

Что известно о новом заявлении российского диктатора?