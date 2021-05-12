Україна виходить ще з однієї угоди СНД щодо митної сфери

Уряд схвалив рішення вийти з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 року. Надалі проєкт передадуть до парламенту.

Угода вже не має важливого значення для України. Рішення про вихід ухвалили під час засідання Кабміну.

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Що відомо про угоду

Зазначили, що угода була актуальною для України, адже раніше необхідно було створити договірно-правову базу співробітництва з державами-учасницями Співдружності незалежних держав у митній сфері.

Чому тепер угоду розривають

У документі наголосили, що тепер угода втратила практичне значення для України та не застосовується.

Все тому, що одночасно правовою підставою для міжнародного співробітництва в митній сфері є двосторонні міжнародні договори України з державами СНД.

Попередні угоди СНД, з яких вийшла Україна

У квітні уряд вирішив, що України вийде зі ще однієї угоди з СНД – про міждержавний резерв засобів захисту тварин.

Також Київ покидає угоду, яка стосується правил визначення походження товарів країн, що розвиваються.

У лютому президент Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого Україна розірвала домовленості з СНД про цивільну авіацію та про використання повітряного простору, а також про використання повітряного простору.

Що треба знати про СНД