Україна виходить ще з однієї угоди СНД щодо митної сфери

Уряд схвалив рішення вийти з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 року. Надалі проєкт передадуть до парламенту.
Джерело:24 канал
Угода вже не має важливого значення для України. Рішення про вихід ухвалили під час засідання Кабміну.
До теми Україна виходить із ще однієї угоди СНД: уряд підтримав законопроєкт
Що відомо про угоду
Зазначили, що угода була актуальною для України, адже раніше необхідно було створити договірно-правову базу співробітництва з державами-учасницями Співдружності незалежних держав у митній сфері.
Чому тепер угоду розривають
У документі наголосили, що тепер угода втратила практичне значення для України та не застосовується.
Все тому, що одночасно правовою підставою для міжнародного співробітництва в митній сфері є двосторонні міжнародні договори України з державами СНД.
Попередні угоди СНД, з яких вийшла Україна
- У квітні уряд вирішив, що України вийде зі ще однієї угоди з СНД – про міждержавний резерв засобів захисту тварин.
- Також Київ покидає угоду, яка стосується правил визначення походження товарів країн, що розвиваються.
- У лютому президент Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого Україна розірвала домовленості з СНД про цивільну авіацію та про використання повітряного простору, а також про використання повітряного простору.
Що треба знати про СНД
- Це регіональна організація, до якої входять пострадянські країни. Україна була однією з ініціаторів її створення у 1991 році.
- Однак Верховна Рада не ратифікувала вступ у СНД, тому Україна ніколи не була членом організації. Держава мала лише асоційоване членство.
- У березні 2014 року РНБО ухвалила рішення про початок процедури виходу з СНД через російську агресію на Донбасі.
- У травні 2018 року п'ятий президент Петро Порошенко підписав указ про остаточне припинення участі України у статутних органах СНД.