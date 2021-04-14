Україна виходить зі ще однієї угоди та протоколу у рамках СНД. Вони стосуються правил визначення походження товарів країн, що розвиваються.

Уряд підтримав це рішення 14 квітня. Про це повідомив представник Кабміну у Раді, народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан.

Цікаво Більше з ЄС, менше з пострадянськими країнами: як змінився обсяг торгівлі України

Він пояснив, що угоду укладали для здійснення заходів щодо створення єдиної міжнародно-правової бази у межах СНД з питань визначення походження товарів країн, що розвиваються.

Документ стосується правил визначення таких товарів при наданні тарифних преференцій у межах Загальної системи преференцій, ратифікованої Україною у 2002 році.

Також Україна виходить з протоколу про внесення змін до відповідної угоди. Закон набирає чинності з наступного дня після його офіційного опублікування.

Зверніть увагу! Україна фактично завершила вихід з СНД. Загалом за період участі в організації країна долучилася до 236 угод у різних сферах. Їх перевірять, аби денонсувати.

Україна та СНД: що варто знати

СНД – це регіональна організація, до якої входять пострадянські країни. Україна була однією з членів-ініціаторів її створення у 1991 році.

Український парламент не ратифікував вступ у СНД, тож Україна ніколи не була членом організації, а мала лише асоційоване членство.

У березні 2014 року РНБО ухвалила рішення про початок процедури виходу з СНД. Причиною стала російська агресія на Сході України.

У травні 2018 року Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про остаточне припинення участі України у статутних органах СНД.