Україна виходить з чергової угоди у межах СНД
Україна виходить зі ще однієї угоди та протоколу у рамках СНД. Вони стосуються правил визначення походження товарів країн, що розвиваються.
Джерело:24 канал
Уряд підтримав це рішення 14 квітня. Про це повідомив представник Кабміну у Раді, народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан.
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Він пояснив, що угоду укладали для здійснення заходів щодо створення єдиної міжнародно-правової бази у межах СНД з питань визначення походження товарів країн, що розвиваються.
Документ стосується правил визначення таких товарів при наданні тарифних преференцій у межах Загальної системи преференцій, ратифікованої Україною у 2002 році.
Також Україна виходить з протоколу про внесення змін до відповідної угоди. Закон набирає чинності з наступного дня після його офіційного опублікування.
Україна та СНД: що варто знати
СНД – це регіональна організація, до якої входять пострадянські країни. Україна була однією з членів-ініціаторів її створення у 1991 році.
Український парламент не ратифікував вступ у СНД, тож Україна ніколи не була членом організації, а мала лише асоційоване членство.
У березні 2014 року РНБО ухвалила рішення про початок процедури виходу з СНД. Причиною стала російська агресія на Сході України.
У травні 2018 року Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про остаточне припинення участі України у статутних органах СНД.
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