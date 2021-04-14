Украина выходит из очередного соглашения в рамках СНГ
Украина выходит из еще одного соглашения и протокола в рамках СНГ. Они касаются правил определения происхождения товаров развивающихся стран.
Источник:24 канал
Правительство поддержало это решение 14 апреля. Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде, народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан.
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Он пояснил, что соглашение заключали для осуществления мероприятий по созданию единой международно-правовой базы в рамках СНГ по вопросам определения происхождения товаров развивающихся стран.
Документ касается правил определения таких товаров при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы преференций, ратифицированной Украиной в 2002 году.
Также Украина выходит из протокола о внесении изменений в соответствующее соглашение. Закон вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.
Украина и СНГ: что стоит знать
СНГ – это региональная организация, в которую входят постсоветские страны. Украина была одной из членов-инициаторов ее создания в 1991 году.
Украинский парламент не ратифицировал вступление в СНГ, поэтому Украина никогда не была членом организации, а имела лишь ассоциированное членство.
В марте 2014 года СНБО принял решение о начале процедуры выхода из СНГ. Причиной стала российская агрессия на востоке Украины.
В мае 2018 года Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об окончательном прекращении участия Украины в уставных органах СНГ.
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