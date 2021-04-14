Украина выходит из еще одного соглашения и протокола в рамках СНГ. Они касаются правил определения происхождения товаров развивающихся стран.

Правительство поддержало это решение 14 апреля. Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде, народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан.

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Он пояснил, что соглашение заключали для осуществления мероприятий по созданию единой международно-правовой базы в рамках СНГ по вопросам определения происхождения товаров развивающихся стран.

Документ касается правил определения таких товаров при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы преференций, ратифицированной Украиной в 2002 году.

Также Украина выходит из протокола о внесении изменений в соответствующее соглашение. Закон вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.

Обратите внимание! Украина фактически завершила выход из СНГ. Всего за период участия в организации страна присоединилась к 236 соглашениям в различных сферах. Их проверят, чтобы денонсировать.

Украина и СНГ: что стоит знать

СНГ – это региональная организация, в которую входят постсоветские страны. Украина была одной из членов-инициаторов ее создания в 1991 году.

Украинский парламент не ратифицировал вступление в СНГ, поэтому Украина никогда не была членом организации, а имела лишь ассоциированное членство.

В марте 2014 года СНБО принял решение о начале процедуры выхода из СНГ. Причиной стала российская агрессия на востоке Украины.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об окончательном прекращении участия Украины в уставных органах СНГ.