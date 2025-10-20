20 жовтня, 19:05
Україна все ще може виграти, війна – дивна штука, – Трамп
Лідер США висловився щодо війни в Україні. Він зазначив, що Україна все ще може виграти, вказавши, що "війна – дивна штука".
Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі з прем'єром Австралії Ентоні Албанізом.
Що сказав Трамп про війну в Україні?
Дональд Трамп висловився про завершення війни в Україні, зазначивши, що "Україна все ще може виграти".
Вони (українці – 24 Канал) все ще можуть виграти. Я не думаю, що вони виграють, але вони все ще можуть виграти. Я ніколи не говорив, що вони виграють. Я сказав, що вони можуть виграти. Усе може статися,
– висловився він.