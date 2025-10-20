Лідер США висловився щодо війни в Україні. Він зазначив, що Україна все ще може виграти, вказавши, що "війна – дивна штука".

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі з прем'єром Австралії Ентоні Албанізом.

Що сказав Трамп про війну в Україні?

Дональд Трамп висловився про завершення війни в Україні, зазначивши, що "Україна все ще може виграти".

Вони (українці – 24 Канал) все ще можуть виграти. Я не думаю, що вони виграють, але вони все ще можуть виграти. Я ніколи не говорив, що вони виграють. Я сказав, що вони можуть виграти. Усе може статися,

– висловився він.