Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з Трампом у США пояснив, навіщо Путіну насправді потрібен Донбас, пише 24 Канал.

Що буде робити Кремль з окупованими територіями?

За словами Володимира Зеленського, адміністративні межі Донбасу потрібні Путіну лише задля символу "перемоги", однак справжніх змін там не буде.

Та йому все одно на той Донбас. Нічого він там будувати не буде. Почне дуже гучно, покаже маркетинг, приїдуть трактори і потім кинуть все це. Вкладе якісь гроші, а все одно йому це не потрібно,

– каже Зеленський.

Водночас президент згадав окупацію півострова, зазначивши, що Крим так і не став "перлиною", навіть за відсутності бойових дій. Саме це, за словами Зеленського, визначає ставлення Кремля.

Навіщо Україні гарантії безпеки?

Володимир Зеленський наголошує, що безпека для України – це пріоритет, а саме завершення війни має бути справедливим та надійним, бо Росія може повернутись до агресії в будь-який момент.

Хто сказав, що він не піде далі через кілька років? Хто це гарантує? Це буде точно – це така система там в Росії, яка постійно повертається до війни,

– додає лідер.

За ініціативи президента Трампа Зеленський підтримав безумовне припинення вогню, адже Україна хоче завершити війну, однак справедливо. Наразі американський лідер дав Путіну ще один шанс для цього.

Що відомо про домовленості Трампа з Путіним?