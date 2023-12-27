Україна ще має дозріти до стандартів Євросоюзу: які виклики стоять перед нашою державою

У Брюсселі 14 грудня відбувся саміт країн-членів ЄС, на якому стартували перемовини щодо приєднання України та Молдови до Європейського Союзу. Це позитивний сигнал, утім наша країна ще має зробити чимало кроків.

Про це під час розмови з 24 Каналом наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, членство у ЄС – це система, яку ми маємо реалізувати в Україні на рівні усіх інституцій і відповідати стандартам.

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Кроки України на шляху до ЄС

Україна може мати певні правила у тій чи іншій внутрішній галузі, але загальна тенденція має відповідати прозорим ринковим правилам, вважає Валерій Клочок. Щоправда є ринок по-європейськи і ринок по-російськи – це абсолютно два різні світи. Так само і демократія по-російськи, як Путін говорить, і демократія по-європейськи – це теж дві великі різниці.

"Тому Україна має все-таки дозріти до того, щоб вона відповідала європейським стандартам. Я погоджуюсь з тезою, що Україна дуже демократична країна. Тому що, на правду, ми в умовах війни обговорюємо речі публічно такі, які в країнах ЄС взагалі б не піднімалися. Наприклад, питання законопроєкту про мобілізацію. Навіть президент говорить про те, що ми повинні його продискутувати. Непростий час, але ми навіть в цій царині дозволяємо собі чути одне одного. Звісно, що це треба пройти, рішення не може задовольнити всіх, але це показовий момент. На це все потрібен час", – зауважив аналітик.

Тому для шляху до ЄС нам, як і Молдові, треба час. Аналітик підкреслив, що Україна та Молдова мають ідентичні проблеми, наприклад, в питаннях територіальної цілісності. Коли ми їх вирішимо – це стане важливим кроком.

Тобто якщо станемо членами ЄС, наприклад, за 5 років, я вважаю, це буде досить нормально. Але ми повинні до цього дозріти повністю. Хоча, я вважаю, що на сьогоднішній день в окремих питаннях ми навіть краще виглядаємо, ніж Європа. Але в окремих питаннях нам є з чим працювати,

– додав він.

Працювати треба у сфері судової системи, правоохоронних органів, бізнесу, питаннях корупції і таке інше. Реалізувати це впродовж декількох років буде важко.

"Попри дискусії, що в період війни неможливо проводити реформи, я все-таки прихильний до думки, що це навіть треба робити. Ми тим більше маємо сьогодні унікальний шанс, коли громадськість може погодитися на нестандартні, нетрадиційні якісь рішення, які будуть до певної міри болісними, але принесуть в перспективі кращий результат", – додав Валерій Клочок.

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