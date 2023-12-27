Украина еще должна созреть до стандартов Евросоюза: какие вызовы стоят перед нашим государством

В Брюсселе 14 декабря состоялся саммит стран-членов ЕС, на котором стартовали переговоры по присоединению Украины и Молдовы к Европейскому Союзу. Это положительный сигнал, впрочем, наша страна еще должна сделать немало шагов.

Об этом во время разговора с 24 Каналом подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, членство в ЕС – это система, которую мы должны реализовать в Украине на уровне всех институтов и соответствовать стандартам.

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Шаги Украины на пути в ЕС

Украина может иметь определенные правила в той или иной внутренней отрасли, но общая тенденция должна отвечать прозрачным рыночным правилам, считает Клочок. Правда, есть рынок по-европейски и рынок по-русски – это абсолютно два разных мира. Так же и демократия по-русски, как говорит Путин, и демократия по-европейски – это тоже две большие разницы.

"Поэтому Украина должна все-таки созреть до того, чтобы она отвечала европейским стандартам. Я соглашаюсь с тезисом, что Украина очень демократическая страна. Потому что, по правде, мы в условиях войны обсуждаем вещи публично такие, какие в странах ЕС вообще бы не поднимались. Например, вопрос законопроекта о мобилизации. Даже президент говорит о том, что мы должны его продискутировать.Непростое время, но мы даже в этой области позволяем себе слышать друг друга. Конечно, это нужно пройти, решение не может удовлетворить всех, но это показательный момент. На это все нужно время", – заметил аналитик.

Поэтому для пути в ЕС нам, как и Молдове, нужно время. Аналитик подчеркнул, что у Украины и Молдовы есть идентичные проблемы, например, в вопросах территориальной целостности. Когда мы их решим, это станет важным шагом.

То есть если станем членами ЕС, например, через 5 лет, я считаю, это будет достаточно нормально. Но мы должны до этого созреть полностью. Хотя, я считаю, что на сегодняшний день в отдельных вопросах мы даже лучше смотримся, чем Европа. Но некоторых вопросах нам есть с чем работать,

– добавил он.

Работать нужно в сфере судебной системы, правоохранительных органов, бизнеса, вопросах коррупции и так далее. Реализовать это в течение нескольких лет будет сложно.

"Несмотря на дискуссии, что в период войны невозможно проводить реформы, я все-таки привержен мысли, что это даже нужно делать. Мы тем более имеем сегодня уникальный шанс, когда общественность может согласиться на нестандартные, нетрадиционные какие-то решения, которые будут в определенной степени болезненными, но принесут в перспективе лучший результат", – добавил Валерий Клочок.

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