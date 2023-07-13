Україна – частина НАТО: у світі пройшли 33 мітинги на підтримку членства нашої країни в Альянсі

У період з 2 по 12 липня у більше ніж 20 країнах світу відбулися 33 масові демонстрації під назвою "UkraineNATO33rd". Ці мітинги були спрямовані на те, щоб підтримати надання офіційного запрошення нашій країні в рамках саміту країн-членів НАТО у Вільнюсі.

Ці демонстрації відбулися у найбільших містах Європи та Північної Америки. Мітингарі також вимагали, щоб Україна стала 33-м членом Північноатлантичного Альянсу без жодних попередніх умов. Як саме проходили мітинги на підтримку вступу України в НАТО – розповідає 24 Канал.

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У світі пройшли 33 мітинги на підтримку членства України в НАТО

Учасники цієї кампанії закликали всі небайдужі громади різних країн вийти на вулицю і продемонструвати свою підтримку Україні в її шляху до Північноатлантичного Альянсу. Зокрема, демонстранти використовували хештег #UkraineNATO33rd, а також лозунги "Україна заслуговує членство в НАТО зараз" і "Україну чекають у НАТО".

У словацькій Братиславі 8 липня пройшли мітинги на підтримку вступу України в НАТО / Фото надані 24 Каналу

Організатори кампанії (Communities Army of Ukraine, ICUV, Klych) наголосили, що для них вкрай важливо якнайшвидше здобути офіційне запрошення України до НАТО.

Маємо чітко пояснити це всім країнам-членам військово-політичного блоку. Хто б що не говорив, але, на нашу думку, саме членство в Альянсі – єдина надійна гарантія безпеки, якій може довіряти Україна,

– зазначили організатори.

У Гамбурзі 8 липня також відбулися мітинги на підтримку членства України в Альянсі / Фото надані 24 Каналу

Організатори цих мітингів також переконані, що і сама організація потребує у своєму складі сильної та підготовленої реальною війною української армії. Вони зауважили, що шляхом включення України в НАТО зміцниться також безпека і всієї Європи.

Демонстрації щодо підтримки України відбулися і в Аугсбургу / Фото з інстаграму @ua_demonstrations_aux

До цих міжнародних заходів також доєдналися посольство України в Литовській Республіці, литовська організація "Blue and Yellow", а також активісти української громади Литви. Завдяки їх зусиллям відбулися масові мітинги по всьому Вільнюсу майоріли українські прапори, а на деяких біл-бордах була вивішена тематична графіка кампанії з хештегом #UkraineNATO33rd.

Мітинги також пройшли й у Брюсселі / Фото з фейсбуку Promote Ukraine

Згодом представники організації Communities Army of Ukraine зазначили, що попри те, що Україна так і не отримала офіційного запрошення до НАТО, результати кампанії можна вважати позитивними.

"Тисячі людей у різних країнах світу засвідчили свою підтримку ідеї членства України в Організації Північноатлантичного договору", – зауважили вони.

Підтримали членство України в НАТО і в Барселоні / Фото надані 24 Каналу

В організації зазначили, що, так чи інакше, Україна отримала нову зброю, програму тренування пілотів на винищувачах F-16, скасування ПДЧ, а також новий орган – Раду Україна-НАТО. Крім цього, країни "Великої сімки" також надали Києву гарантії безпеки допоки Україна не вступить до Альянсу.

Українська громада в Дубліні підтримала акцію пробігши 3,3 кілометра у Фенікс-парку / Фото надані 24 Каналу

Окрім того, на думку організаторів, важливим також є те, що у суспільній свідомості пересічних громадян європейських та американських країн, що входять до НАТО, закріплюється позитивне ставлення до того, що Україна має стати 33-м членом військово-політичного блоку.

Підтримали вступ України в НАТО і в американському Техасі / Фото надані 24 Каналу

Організатори впевнені, що якщо таке ставлення буде панівним у населення цих країн, то під тиском суспільної думки їхній політичний істеблішмент буде змушений прийняти до Альянсу Україну під 33-м номером.



Мітинг на підтримку вступу України в НАТО пройшов у Копенгагені / Фото надане 24 Каналу

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