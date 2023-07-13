Украина – часть НАТО: в мире прошли 33 митинга в поддержку членства нашей страны в Альянсе
В период со 2 по 12 июля в более чем 20 странах мира состоялись 33 массовых демонстрации под названием "UkraineNATO33rd". Эти митинги были направлены на поддержку предоставления официального приглашения нашей стране в рамках саммита стран-членов НАТО в Вильнюсе.
Эти демонстрации прошли в крупнейших городах Европы и Северной Америки. Митингующие также требовали, чтобы Украина стала 33-м членом Североатлантического Альянса без предварительных условий. Как проходили митинги в поддержку вступления Украины в НАТО – рассказывает 24 Канал.
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В мире прошли 33 митинга в поддержку членства Украины в НАТО
Участники этой кампании призвали все неравнодушные общины разных стран выйти на улицу и продемонстрировать свою поддержку Украине в пути к Североатлантическому Альянсу. В частности, демонстранты использовали хэштег #UkraineNATO33rd, а также лозунги "Украина заслуживает членства в НАТО сейчас" и "Украину ждут НАТО".
В словацкой Братиславе 8 июля прошли митинги в поддержку вступления Украины в НАТО / Фото предоставлены 24 Канала
Организаторы кампании (Communities Army of Ukraine, ICUV, Klych) подчеркнули, что для них крайне важно как можно быстрее получить официальное приглашение Украины в НАТО.
Должны четко объяснить это всем странам-членам военно-политического блока. Кто бы что ни говорил, но, по нашему мнению, само членство в Альянсе – единственная надежная гарантия безопасности, которой может доверять Украина,
– отметили организаторы.
В Гамбурге 8 июля также прошли митинги в поддержку членства Украины в Альянсе / Фото предоставлены 24 Канала
Организаторы этих митингов также убеждены, что сама организация нуждается в своем составе сильной и подготовленной реальной войной украинской армии. Они отметили, что путем включения Украины в НАТО укрепится безопасность и всей Европы.
Демонстрации по поддержке Украины прошли и в Аугсбурге / Фото с инстаграма @ua_demonstrations_aux
К этим международным мероприятиям также присоединились посольство Украины в Литовской Республике, литовская организация Blue and Yellow, а также активисты украинской общины Литвы. Благодаря их усилиям прошли массовые митинги по всему Вильнюсу развевались украинские флаги, а на некоторых билбордах была вывешена тематическая графика кампании с хештегом #UkraineNATO33rd.
Митинги также прошли и в Брюсселе / Фото из фейсбука Promote Ukraine
Впоследствии представители организации Communities Army of Ukraine отметили, что, несмотря на то, что Украина так и не получила официального приглашения в НАТО, результаты кампании можно считать положительными.
"Тысячи людей в разных странах мира показали свою поддержку идее членства Украины в Организации Североатлантического договора", – отметили они.
Поддержали членство Украины в НАТО и в Барселоне / Фото предоставлены 24 Канала
В организации отметили, что так или иначе Украина получила новое оружие, программу тренировки пилотов на истребителях F-16, отмену ПДЧ, а также новый орган – Совет Украина-НАТО. Кроме этого, страны "Большой семерки" также предоставили Киеву гарантии безопасности, пока Украина не вступит в Альянс.
Украинская община в Дублине поддержала акцию пробежав 3,3 километра в Феникс Парке / Фото предоставлено 24 Канала
Кроме того, по мнению организаторов, важно также то, что в общественном сознании рядовых граждан европейских и американских стран, входящих в НАТО, закрепляется положительное отношение к тому, что Украина должна стать 33-м членом военно-политического блока.
Поддержали вступление Украины в НАТО и в американском Техасе / Фото предоставлено 24 Канала
Организаторы уверены, что если такое отношение будет господствующим у населения этих стран, то под давлением общественного мнения их политический истеблишмент вынужден будет принять в Альянс Украину под 33-м номером.
Митинг в поддержку вступления Украины в НАТО прошел в Копенгагене / Фото предоставлено 24 Канала
На саммите в Вильнюсе Украина получила гарантии безопасности от G7
- Страны "Большой семерки" 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе приняли общую декларацию, в которой пообещали поддерживать Украину на ее пути европейской и евроатлантической интеграции. В частности, эти страны обязались предоставить гарантии безопасности нашей стране.
- Украина будет вести переговоры с каждым государством для получения этих гарантий. Несмотря на это, обеспечить наше государство от предстоящей агрессии могут любые государства, а не только G7.
- В свою очередь Украина обязуется провести реформы относительно демократии, верховенства права, уважения прав человека и свободы СМИ. Кроме того, наше государство должно вывести экономику на путь устойчивого развития и усилить демократический гражданский контроль над военными.