Матиме приголомшливий ефект: військовий оглядач сказав, яка зброя завдасть РФ болючий удар

Україна успішно застосовує зброю власного виробництва для завдання ударів по території Росії. Володимир Зеленський повідомив, що наші засоби "Довгий Нептун", "Паляниця" та "Фламінго" вже успішно використовувались на фронті. А також розпочалось бойове застосування української балістичної ракети "Сапсан".

Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що партнери нашої країни виділяють кошти на фінансування програм з українського озброєння. Вони нарешті усвідомили, що потрібно вкладати кошти в оборонно-промисловий комплекс України.

Які наслідки для росіян використання Україною ракет "Сапсан"?

Попович наголосив, що є відповідні програми від Данії, Великої Британії, Німеччини. Також Польща зацікавилася українськими дронами, які можемо надати їй в обмін на винищувач МіГ-29.

Ці винищувачі не завадять Україні попри те, що переходимо на західну техніку, оскільки Мі-29 є, зокрема, носіями коригованих авіаційних бомб. Навіть, якщо вони вже старі, але вони все одно використовується. Це, на його думку, дуже хороша історія.

"Проте мою увагу привернула заява Зеленського про українські балістичні ракети "Сапсани". Раніше не згадувалося про те, що ми вже їх використовуємо. Для мене стало новиною. Очевидно, будуть і фактичні свідчення о цього", – підкреслив військовий оглядач.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський розповів, що почалося бойове використання української балістичної ракети "Сапсан", яка створювалась тривалий час. Також він наголосив, що "добре працюють" "Довгі Нептуни". Крім того, інколи, за його словами, противник вважає "що було застосування "Нептунів", і нехай так і продовжує вважати".

Якщо балістика полетить по позиціях російської армії, це матиме набагато більший ефект, тому що відбивати балістичні напади дуже важко. Ми це знаємо, зазначив він, на превеликий жаль, на власному досвіді.

Водночас застосування "Сапсану" передбачає розширення можливостей щодо ураження цілей, адже ці засоби можуть завдавати ударів не тільки на фронті, але й у глибокому тилу ворога. Проте це залежатиме від дальності пуску цих ракет,

– зауважив Денис Попович.

Ми вже можемо завдавати ударів у тил ворогу ракетами "Фламінго", "Довгими Нептунами", дронами. А застосування "Сапсана" – це виклик для ворога, адже протиповітряна оборона Росії не дуже любить збивати балістику. Ми це бачили, як відзначив військовий оглядач, на прикладі використання ракет ATACMS.

Які цілі уражають українські ракети?