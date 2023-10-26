"Залучать приватний сектор": Україна збільшить власне виробництво боєприпасів

Найближчим часом Україна наростить власне виробництво боєприпасів. Приватні компанії замовили обладнання для виробництва боєприпасів, яке вже монтують на підприємствах.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Він також зауважив, що проблеми з боєприпасами є не лише в ЗСУ, а й в росіян.

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За словами Данілова, західні партнери почали будувати додаткові потужності, але виробництво неможливо налагодити за короткий термін.

Наші приватні компанії також займаються цим питанням, замовили обладнання, яке вже монтують на підприємствах. Найближчим часом ми побачимо нарощування виробництва, держава тут сама не впорається,

– сказав Данілов.

Секретар РНБО також наголосив, що такої витрати боєприпасів не було з часів Другої світової війни, але висловив упевненість, що Україна зможе вирішити цю проблему разом із партнерами.

Чому важливо налагодити виробництво в Україні

. 7 жовтня голова Військового комітету НАТО зазначив, що у Заходу закінчуються боєприпаси, які вони можуть передати Україні, тому необхідно збільшити їх виробництво.

Щодо виробництва боєприпасів саме на території України Данілов пояснив, що це одне із прохань держави під час перемовин з приватними компаніями.

Майте на увазі, що не на усій території України іде активне ведення бойових дій. Ми розробили продукт і представили відповідним інституціям. Бізнес є бізнес – вони зацікавлені теж. Наша умова, побажання – виробництво саме тут, в Україні. Нам треба забезпечувати економіку,

– наголосив Данілов, запевнивши у безпечності і раціональності цього рішення.

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