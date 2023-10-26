"Привлекут частный сектор": Украина увеличит собственное производство боеприпасов
В ближайшее время Украина нарастит собственное производство боеприпасов. Частные компании заказали оборудование для производства боеприпасов, уже монтируемого на предприятиях.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Он также отметил, что проблемы с боеприпасами есть не только у ВСУ, но и у россиян.
Смотрите также Сложная ситуация: от чего зависит передача ракет Taurus Украине
По словам Данилова, западные партнеры начали строить дополнительные мощности, но производство невозможно наладить в короткие сроки.
Наши частные компании также занимаются этим вопросом, заказали уже монтируемое на предприятиях оборудование. В ближайшее время мы увидим наращивание производства, государство здесь само не справится,
– сказал Данилов.
Секретарь СНБО также подчеркнул, что такой расход боеприпасов не был со времен Второй мировой войны, но выразил уверенность, что Украина сможет решить эту проблему вместе с партнерами.Заметьте. 7 октября глава Военного комитета НАТО отметил, что у Запада заканчиваются боеприпасы, которые они могут передать Украине, поэтому необходимо увеличить их производство.
Почему важно наладить производство в Украине
Относительно производства боеприпасов именно на территории Украины Данилов пояснил, что это одна из просьб государства во время переговоров с частными компаниями.
Имейте в виду, что не по всей территории Украины идет активное ведение боевых действий. Мы разработали продукт и представили соответствующим институциям. Бизнес есть бизнес – они заинтересованы тоже. Наше условие – производство именно здесь, в Украине. Нам нужно обеспечивать экономику,
– подчеркнул Данилов, заверив в безопасности и рациональности этого решения.
Военная помощь от партнеров: актуально
- Норвегия сообщила, что объединяет усилия со Швецией и Данией по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины, они поступят в 2024 году.
- Компания Rheinmetall получила еще один заказ на артиллерийские снаряды в рамках рамочного соглашения с Бундесвером. Заказчиком является правительство Германии, а все боеприпасы предназначены для Украины.