"Привлекут частный сектор": Украина увеличит собственное производство боеприпасов

В ближайшее время Украина нарастит собственное производство боеприпасов. Частные компании заказали оборудование для производства боеприпасов, уже монтируемого на предприятиях.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Он также отметил, что проблемы с боеприпасами есть не только у ВСУ, но и у россиян.

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По словам Данилова, западные партнеры начали строить дополнительные мощности, но производство невозможно наладить в короткие сроки.

Наши частные компании также занимаются этим вопросом, заказали уже монтируемое на предприятиях оборудование. В ближайшее время мы увидим наращивание производства, государство здесь само не справится,

– сказал Данилов.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что такой расход боеприпасов не был со времен Второй мировой войны, но выразил уверенность, что Украина сможет решить эту проблему вместе с партнерами.

Почему важно наладить производство в Украине

. 7 октября глава Военного комитета НАТО отметил, что у Запада заканчиваются боеприпасы, которые они могут передать Украине, поэтому необходимо увеличить их производство.

Относительно производства боеприпасов именно на территории Украины Данилов пояснил, что это одна из просьб государства во время переговоров с частными компаниями.

Имейте в виду, что не по всей территории Украины идет активное ведение боевых действий. Мы разработали продукт и представили соответствующим институциям. Бизнес есть бизнес – они заинтересованы тоже. Наше условие – производство именно здесь, в Украине. Нам нужно обеспечивать экономику,

– подчеркнул Данилов, заверив в безопасности и рациональности этого решения.

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