Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Он также отметил, что проблемы с боеприпасами есть не только у ВСУ, но и у россиян.

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По словам Данилова, западные партнеры начали строить дополнительные мощности, но производство невозможно наладить в короткие сроки.

Наши частные компании также занимаются этим вопросом, заказали уже монтируемое на предприятиях оборудование. В ближайшее время мы увидим наращивание производства, государство здесь само не справится,

– сказал Данилов.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что такой расход боеприпасов не был со времен Второй мировой войны, но выразил уверенность, что Украина сможет решить эту проблему вместе с партнерами.

Заметьте. 7 октября глава Военного комитета НАТО отметил, что у Запада заканчиваются боеприпасы, которые они могут передать Украине, поэтому необходимо увеличить их производство.

Почему важно наладить производство в Украине

Относительно производства боеприпасов именно на территории Украины Данилов пояснил, что это одна из просьб государства во время переговоров с частными компаниями.

Имейте в виду, что не по всей территории Украины идет активное ведение боевых действий. Мы разработали продукт и представили соответствующим институциям. Бизнес есть бизнес – они заинтересованы тоже. Наше условие – производство именно здесь, в Украине. Нам нужно обеспечивать экономику,

– подчеркнул Данилов, заверив в безопасности и рациональности этого решения.

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