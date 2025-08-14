У Польщі затримали 17-річного громадянина України. Там стверджують, що юнак малював червоно-чорні прапори та залишав гасла на будівлях і пам'ятниках у Вроцлаві, Варшаві та в місті Домостав.

Агентство внутрішньої безпеки заявило, що хлопець діяв на замовлення іноземних спецслужб з метою зіпсувати відносини між поляками та українцями, передає 24 Канал.

Що відомо про затримання 17-річного українця у Польщі?

Зазначається, що юнак у населеному пункті Домостав пошкодив пам'ятник жертвам Волинської трагедії, намалювавши на ньому чорно-червоний прапор та напис "Слава УПА" українською мовою.

Наразі із затриманим проводяться процесуальні дії.

Польський прем'єр Дональд Туск прокоментував інцидент.

Агентство внутрішньої безпеки (ABW) заарештувало молодого громадянина України, якого звинувачують у диверсійних діях. Це не перший випадок, коли росіяни вербують українців та білорусів, аби вони вчиняли подібні дії на території Польщі,

– заявив він.

Нагадаємо, що на концерті Макса Коржа розгорнули прапор УПА, який є забороненою символікою на території Польщі. Проти 63 осіб розпочато провадження, серед них – 57 українців та 6 білорусів. Їм загрожує депортація з країни.