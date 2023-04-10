Це насправді чума, – військовий експерт про російську агентуру в Україні

Воєнна розвідка росіян об'єктивно у дуже поганому стані. Не дивно, адже у них бідна й корумпована держава.

Російські супутники і таке інше близько не стоїть поруч із західними системами. Але є суттєве "але". Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Ігаль Левін.

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Потрібні комплексні й тривалі контрзаходи

Річ у тім, що російська розвідка багато в чому покладається на агентуру в Україні. Є ціла мережа проросійських діячів та шпигунів. Нерідко вони маскуються під українських патріотів.

Це насправді чума. Я не знаю, як вирішувати це питання. Я не виріс в Україні й не знаю точно динаміку відносин, чому так відбувається. Я не знаю, чому люди готові служити цьому кривавій державі, окрім грошей,

– зауажив військовий експерт.

Інформатори "зливають" ворогам усе необхідне – від місцерозташування певних об'єктів до документів й розвідданих.

"Дуже багато кротів, дуже багато агентури. З цим боротися потрібно за допомогою контррозвідки, репресій, виявлення. Контрзаходи – комплексні й тривалі. І не факт, що це вирішиться до кінця", – стверджує Левін.

Ворога можна переграти

За словами Левіна, є відома тактика, коли будуються одні плани, які потрапляють до ворога через агентів, а за лічені години до їхньої реалізації – усе викидається у смітник, і задум реалізується експромтом.

"Але реалізувати експромтом – це вище військове мистецтво. Хотілося б вірити, що українські генерали так вміють. Це гарне рішення, так чинили країни, коли знали, що багато кротів і агентури. І усі розвіддані виявлялися марними", – резюмував військовий експерт Ігаль Левін.

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