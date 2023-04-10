Російські супутники і таке інше близько не стоїть поруч із західними системами. Але є суттєве "але". Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Ігаль Левін.
До теми Росія намагається відродити шпигунську мережу у країнах Європи, – Politico
Потрібні комплексні й тривалі контрзаходи
Річ у тім, що російська розвідка багато в чому покладається на агентуру в Україні. Є ціла мережа проросійських діячів та шпигунів. Нерідко вони маскуються під українських патріотів.
Це насправді чума. Я не знаю, як вирішувати це питання. Я не виріс в Україні й не знаю точно динаміку відносин, чому так відбувається. Я не знаю, чому люди готові служити цьому кривавій державі, окрім грошей,
– зауажив військовий експерт.
Інформатори "зливають" ворогам усе необхідне – від місцерозташування певних об'єктів до документів й розвідданих.
"Дуже багато кротів, дуже багато агентури. З цим боротися потрібно за допомогою контррозвідки, репресій, виявлення. Контрзаходи – комплексні й тривалі. І не факт, що це вирішиться до кінця", – стверджує Левін.
Ворога можна переграти
За словами Левіна, є відома тактика, коли будуються одні плани, які потрапляють до ворога через агентів, а за лічені години до їхньої реалізації – усе викидається у смітник, і задум реалізується експромтом.
"Але реалізувати експромтом – це вище військове мистецтво. Хотілося б вірити, що українські генерали так вміють. Це гарне рішення, так чинили країни, коли знали, що багато кротів і агентури. І усі розвіддані виявлялися марними", – резюмував військовий експерт Ігаль Левін.
Справа про "витік" даних щодо контрнаступу ЗСУ: аналіз Reuters
- Напередодні у мережу потрапили "секретні папери" американської розвідки. Західні аналітики спробували розібратись в цій справі.
- У виданні Reuters відзначили, що документи, які оприлюднили в Інтернеті, містять надзвичайно різну інформацію. Зокрема, про ППО України, ситуацію на Близькому Сході та навіть про ізраїльське розвідувальне агентство Моссад.
- Відтак інцидент змушує Вашингтон ретельно шукати джерело "витоку". Категорично заперечувати, що до цього не причетні громадяни США, також не слід. Детальніше – у матеріалі.