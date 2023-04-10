Российские спутники и все такое близко не стоит рядом с западными системами. Но есть существенное "но". Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Игаль Левин.

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Нужны комплексные и длительные контрмеры

Дело в том, что российская разведка во многом полагается на агентуру в Украине. Есть целая сеть пророссийских деятелей и шпионов. Нередко они маскируются под украинских патриотов.

Это действительно чума. Я не знаю, как решать этот вопрос. Я не вырос в Украине и точно не знаю динамику отношений, почему так происходит. Я не знаю, почему люди готовы служить этому кровавому государству, помимо денег,

– заметил военный эксперт.

Информаторы "сливают" врагам все необходимое – от месторасположения определенных объектов до документов и разведданных.

"Очень много кротов, очень много агентуры. С этим бороться нужно с помощью контрразведки, репрессий, обнаружения. Контрмеры – комплексные и длительные. И не факт, что это решится до конца", – утверждает Левин.

Врага можно переиграть

По словам Левина, есть известная тактика, когда строятся одни планы, которые попадают к врагу через агентов, а за считанные часы до их реализации – все выбрасывается в помойку, и замысел реализуется экспромтом.

"Но реализовать экспромтом – это высшее военное искусство. Хотелось бы верить, что украинские генералы так умеют. Это хорошее решение, так поступали страны, когда знали, что много кротов и агентуры. И все разведданные оказывались тщетными", – резюмировал военный эксперт Игаль Левин.

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