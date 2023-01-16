В Україні можуть частіше лунати повітряні тривоги: у ЗСУ пояснили причину
На території нашої держави можуть частіше лунати сигнали повітряної тривоги. З чим це пов'язано, розповідаємо далі.
Українські військові не виключають, що в Україні може побільшати повітряних тривог через авіаційні навчання у Білорусі. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
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Чому можуть частіше оголошувати повітряну тривогу
Від того, які саме літаки будуть використовувати під час навчань білоруси та росіяни, залежатиме ситуація в нашій державі. Зокрема, якщо у небо підіймуть стратегічну авіацію, українців попередять про можливі загрози.
Якщо ця авіаційна активність буде збільшена на території Білорусі, очевидно, що треба відповідно реагувати на ці речі і тримати на контролі. Тому що якщо це буде літак МіГ-31 – це носій "Кинджалу", якщо він підіймається в небо, чи це навчальний, чи тренувальний політ, буде повітряна тривога. Так само як літаки Ту-22М3,
– наголосив Ігнат.
Також він додав, що саме бомбардувальник Ту-22М3 випустив ракету Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі.Зверніть увагу! 24 Канал зібрав усе, що відомо про терористичний удар Росії по багатоповерхівці у Дніпрі. Читайте про це за посиланням у нашому матеріалі.
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Коротко, що відомо про спільні російсько-білоруські навчання
- Сьогодні, 16 січня на території Білорусі розпочалися спільні з Росією льотно-тактичні навчання. До них залучать всі аеродроми та полігони ВПС і військ ППО збройних сил Лукашенка.
- Російська та білоруська авіації планують відпрацювати: ведення повітряної розвідки, спільне патрулювання повітряного простору вздовж державного кордону; авіаційну підтримку угруповань військ, висадку тактичного повітряного десанту, доставку вантажів та евакуацію поранених.
- Згідно з оприлюдненими даними, навчання завершаться 1 лютого.
- За словами Ігната, ЗСУ готові до таких навчань. Кожна повітряна ціль ЗС Росії відома та зрозуміла нашим військовим. "Вся інформація відома, будемо дивитися та реагувати, якщо будуть якісь загрози", – підкреслив речник Повітряних Сил.