В Украине могут чаще раздаваться воздушные тревоги: в ВСУ объяснили причину

На территории нашего государства могут чаще раздаваться сигналы воздушной тревоги. С чем это связано, рассказываем дальше.

Украинские военные не исключают, что в Украине может чаще раздаваться воздушные тревоги из-за авиационных учений в Белоруссии. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

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Почему могут чаще объявлять воздушную тревогу

От того, какие самолеты будут использовать во время учений белорусы и россияне, будет зависеть ситуация в нашем государстве. В частности, если в небо поднимут стратегическую авиацию, украинцев предупредят о возможных угрозах.

Если эта авиационная активность будет увеличена на территории Беларуси, то очевидно, что нужно соответственно реагировать на эти вещи и держать на контроле. Потому что если это будет самолет МиГ-31 – это носитель "Кинжала", если он поднимается в небо, это учебный или тренировочный полет, будет воздушная тревога. Так же как самолеты Ту-22М3,

– подчеркнул Игнат.

Также он добавил, что именно бомбардировщик Ту-22М3 выпустил ракету Х-22 по многоэтажке в Днепре.

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Кратко, что известно о совместных российско-белорусских учениях