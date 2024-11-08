Авіаексперт назвав єдину умову, яка дозволить відновити цивільні польоти в Україні

Тривають дискусії щодо відновлення роботи українських аеропортів. Влада розглядає повернення цивільних польотів. Однак є значна загроза – російські удари можуть перешкодити цій ініціативі.

Авіаційний експерт Валерій Романенкор розповів 24 Каналу, що, за даними ГУР, росіяни накопичили понад 350 лише балістичних ракет. Ця зброя з Брянської області летить до "Борисполя" лічені хвилини.

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Передумови відновлення авіаліній

Валерій Романенко зауважив, якщо росіяни захочуть завадити роботі українського повітряного сполучення, то вони матимуть для цього усі засоби та можливості.

Важливо! Україна презентувала у Варшаві план часткового відкриття повітряного простору, обговоривши з партнерами безпеку аеронавігації та готовність аеропортів. Міністр Олексій Кулеба наголосив на важливості збереження авіаінфраструктури для швидкого відновлення польотів після війни.

Михайло Подоляк раніше згадував, що авіасполучення буде відновлено лише за умови, якщо повітряний простір над Україною буде закритим від російських ракет та безпілотників.

Кожного дня ми бачимо протилежне. Небо над Києвом та "Борисполем" не захищене на 100%,

– сказав авіаційний експерт.

Він підкреслив, що раніше були прогнози щодо відновлення авіасполучень у січні 2025 року, однак, на його думку, це відбудеться дещо пізніше.

За даними представників аеропорту "Бориспіль", відновлення цивільних польотів займе близько місяця. Однак це за умов, якщо не буде загроз ракетних ударів з боку Росії.

ППО для відновлення авіасполучень

Українська влада розглядає також і аеропорт у Львові для запуску авіасполучень. Однак, за словами Романенка, надто складно досягти потрібної щільності протиповітряної оборони, щоб здійснювати польоти.

Для безпечної роботи, наприклад, львівського аеропорту треба розгорнути два комплекси Patriot або один SAMP/T,

– зазначив авіаційний експерт.

Він наголосив, єдине, що дозволить відкрити рух у повітряному просторі – це повне припинення бойових дій. Будь-які домовленості з Росією щодо безпеки окремих міст не можна вважати надійними.