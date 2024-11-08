Авиаэксперт назвал единственное условие, которое позволит возобновить гражданские полеты в Украине

Продолжаются дискуссии о возобновлении работы украинских аэропортов. Власти рассматривают возвращение гражданских полетов. Однако есть значительная угроза – российские удары могут помешать этой инициативе.

Авиационный эксперт Валерий Романенкор рассказал 24 Каналу, что, по данным ГУР, россияне накопили более 350 только баллистических ракет. Это оружие из Брянской области летит в "Борисполь" считанные минуты.

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Предпосылки восстановления авиалиний

Валерий Романенко отметил, если россияне захотят помешать работе украинского воздушного сообщения, то они будут иметь для этого все средства и возможности.

Важно! Украина представила в Варшаве план частичного открытия воздушного пространства, обсудив с партнерами безопасность аэронавигации и готовность аэропортов. Министр Алексей Кулеба отметил важность сохранения авиаинфраструктуры для быстрого восстановления полетов после войны.

Михаил Подоляк ранее упоминал, что авиасообщение будет восстановлено только при условии, если воздушное пространство над Украиной будет закрытым от российских ракет и беспилотников.

Каждый день мы видим обратное. Небо над Киевом и "Борисполем" не защищено на 100%,

– сказал авиационный эксперт.

Он подчеркнул, что ранее были прогнозы относительно возобновления авиасообщений в январе 2025 года, однако, по его мнению, это произойдет несколько позже.

По данным представителей аэропорта "Борисполь", восстановление гражданских полетов займет около месяца. Однако это при условии, если не будет угроз ракетных ударов со стороны России.

ПВО для восстановления авиасообщений

Украинские власти рассматривают также и аэропорт во Львове для запуска авиасообщений. Однако, по словам Романенко, слишком сложно достичь нужной плотности противовоздушной обороны, чтобы осуществлять полеты.

Для безопасной работы, например, львовского аэропорта надо развернуть два комплекса Patriot или один SAMP/T,

– отметил авиационный эксперт.

Он отметил, единственное, что позволит открыть движение в воздушном пространстве – это полное прекращение боевых действий. Любые договоренности с Россией по безопасности отдельных городов нельзя считать надежными.