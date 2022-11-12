В Україні запрацювала конвенція з протидії насильства щодо жінок: в UNFPA розповіли деталі

З 1 листопада в Україні набула чинності Стамбульська конвенція про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. Україна проробила довгий шлях до ратифікації цього документа.

Тепер українці зможуть отримати низку нових практичних послуг та задовольнити свої потреби щодо соціального захисту від насильства. Про це 24 каналу розповіла речниця програми UNFPA з питань гендерно зумовленого насильства Олена Кочемировська.

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Ситуація в Україні

Кочемировська зазначила, насильство, яке ґрунтується на підставі гендеру або за ознакою статі, не є виключно українською проблемою.

Це справді та проблема, яка є в багатьох європейських країнах. Щобільше, викорінити це і досягнути "нульової" толерантності до насильства – дуже складно. Це забере ще певну кількість років. Менше з тим, у 2019 році Україна взяла на себе відповідальність, щоб до 2030 року на цю ситуацію вплинути,

– пояснила експертка.

За її словами, Україна підписала Стамбульську конвенцію ще у 2011 році, але далі був довгий процес, пов'язаний з її ратифікацією. Також мали місце ідеологічні суперечки, які стосувалися використання поняття "гендер". Тому в Україні існує наразі насильство за ознакою статі.

"Починаючи з 2017 року напрацювали не лише значний масив документів, щоб сприяти подоланню насильства, але й напрацьована певна практика в правоохоронних органах, соціальних службах, сфері охорони здоров'я, прокуратурі й судах тощо. Звісно, це довгий процес і він трохи застопорився через агресію Росії, але проблема нікуди не зникла", – додала Кочемировська.

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Що дасть Стамбульська конвенція

Речниця зауважила, що ратифікація Стамбульської конвенції й те, що вона стала частиною законодавства України, додає дуже важливі елементи до тієї системи, яка вже наразі функціонує, зокрема систему сервісів і надання послуг.

Стамбульська конвенція і її ратифікація дають можливість допомагати постраждалим, які знаходяться за кордоном. Тому за нею, країни, які є частиною цього документу, мусять "підключатися" до надання допомоги постраждалим. Як в Європі наші співгромадяни зможуть отримувати більш ефективну допомогу, так і іноземні громадяни, які є в Україні,

– підкреслила експертка.

На її думку, у конвенції є дуже чіткі принципи, які вже стали частиною надання практичних послуг. Зокрема, це орієнтація на потреби осіб, які потребують допомоги. Все тому, що "документувати, розслідувати випадки насильства, переслідувати кривдників – це важливо".

"Першочергово особа, яка постраждала, має бути убезпечена, має отримати підтримку, має бути захищена й отримати соціально-психологічну, грошову й інші види допомоги. Це ті елементи, які є дуже важливими", – наголосила Кочемировська.

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Вона також вказала, що також мова йде про "підхід держави до кожного випадку насильства".

"Тобто це необхідність забезпечити, щоб держава на це реагувала. Україна, обравши європейський шлях і міжнародні глобальні підходи, вона на себе це зобов'язання взяла", – розповіла експертка.

Представниця UNFPA зазначила, що конвенція спрямована на реалізацію чотирьох головних принципів:

надання послуг та захисту;

попередження (зміна суспільних підходів, щоб зробити неприйнятним застосування насильства, як інструменту конфліктів);

притягнення кривдників до відповідальності;

проєктування політик (створення й відновлення координаційних механізмів як на рівні держави, так і на рівні суспільства).

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Куди звертатися у разі насильства

Постраждалі від насильства можуть звернутися за телефонами національної "гарячої лінії" з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації: 0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного) або 116 123 (з мобільного). Охочі можуть отримати психологічну та юридичну консультацію.

Водночас є національна "гаряча лінія" для дітей та молоді: 0 800 500 225 (з мобільного або стаціонарного) або 116 111 (з мобільного).

Також українці можуть скористатися "гарячою лінією" психологічної підтримки для чоловіків: 2345* (Vodafone та Lifecell) та +38 067 752 23 45 (Київстар).

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