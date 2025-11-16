Україні необхідні традиційні системи озброєння: в ISW пояснили, в чому полягає проблема

Російські війська дедалі активніше використовують погодні умови для атак на різних ділянках фронту, зокрема в напрямках Покровська, Великомихайлівки та Гуляйполя. Це демонструє, що традиційні системи озброєння не втратили значення в сучасній війні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як погода впливає на бої на фронті?

Російські війська скористалися погодними умовами, щоб використати вразливі місця в українській обороні, яка значною мірою покладається на дрони, у районі Новопавлівки.

Прикладом стали геолокаційні кадри, оприлюднені 14 листопада: ці відео показують, як українські сили уражають російську бронетехніку на північному сході Новопавлівки.

Російські війська останнім часом використовують туманну погоду для атак вздовж усієї лінії фронту, зокрема на Покровському, Великомихайлівському та Гуляйпільському напрямках,

– йдеться у звіті ISW.

Аналітики зазначають, що останніми тижнями Новопавлівський напрямок був відносно тихим, оскільки російські війська зосередилися на наступальних діях, щоб захопити Покровськ і замкнути Покровсько-Мирноградський котел.

Механізована атака 14 листопада демонструє, як російські війська намагаються знайти можливості скористатися ключовою вразливістю української оборони – неможливістю українських дронів ефективно працювати в умовах поганої погоди, зокрема туману та дощу.

До цього часу Україна в війні базувала свою оборону на дронах здебільшого з необхідності. Оборонний бар'єр України "стіна дронів" використовує велику кількість тактичних ударних дронів та боєприпасів типу loitering для знищення російських ресурсів та техніки на лінії фронту,

– додали аналітики ISW.

Українські сили застосували цей підхід зокрема для того, щоб компенсувати нестачу особового складу й техніки, одночасно утримуючи понад 1200 кілометрів фронту від російського наступу.

Наразі постачання Заходом традиційних систем озброєння є ключовим для того, щоб Україна могла сформувати багатошарову оборону, яка не залежатиме від одного типу озброєння та, відповідно, не матиме таких вразливих точок.

Що зараз відбувається на фронті?