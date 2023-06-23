Через загрозу на ЗАЕС в Україні розгортають штаби: скільки зберігається радіоактивний фон

На тлі загрози російського теракту на Запорізькій АЕС правоохоронці та рятувальники в Україні готуються до ліквідації потенційних наслідків катастрофи. В Україні вже розгорнули відповідні штаби.

У відповідних штабах будуть присутні енергетики, працівники ДСНС, поліція і медики. Про це в ефірі телемарафону розповів глава МВС Ігор Клименко, пише 24 Канал.

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Радіоактивний фон можна зменшити за добу

Клименко зазначив, що важливо донести до громадян правила поведінки у випадку надзвичайної події. За його словами, людям у першу чергу необхідно зберігати спокій.

"Він (спокій – 24 Канал) ґрунтується на готовності всіх наших служб: і Міністерства енергетики, і МВС, МОЗ, місцевих органів влади до будь-яких надзвичайних подій і ситуацій, в тому числі пов'язаних із можливим витоком радіації із ЗАЕС", – сказав він.

Міністр наголосив, що у випадку теракту найважливішим буде перший день, коли радіоактивний фон буде найвищим.

Що стосується Запорізької АЕС. Той радіоактивний фон, який, можливо, після будь-яких заходів буде в повітрі, він буде зберігатися приблизно 1 добу. Тобто на 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби,

– сказав Клименко.

Коли відбудуться навчання

Клименко повідомив, що найближчими днями МВС проведе відповідні навчання "з перекриттям доріг і відповідним розверненням санітарних блокпостів, де ми будемо перевіряти радіацію".

Все обладнання щодо виміру радіації, яке у нас є, воно відкаліброване та готове до роботи. Але ми хочемо ще раз згрупувати всі служби. Для того, щоб ми чітко могли зреагувати на будь-які виклики,

– заявив міністр.

Як бути з евакуацією, якщо станеться теракт на ЗАЕС

Клименко повідомив, що всі громадяни, які захочуть виїхати з території ураження, будуть забезпечені відповідним транспортом.

За його словами, біля атомних електростанцій постійно проводять відповідні заходи, які не завжди афішують.

Він зазначив, що влада буде працювати відкрито в тісній взаємодії з населенням "та інформувати про всі наші кроки, які будемо вживати на відповідній території".

Під цією територією ми маємо на увазі 50-и кілометрову зону по радіусу навколо ЗАЕС. Якщо ми беремо і правий, і лівий берег – це приблизно пів мільйона населення,

– сказав Клименко.

Як захиститися у випадку теракту на ЗАЕС

Клименко розповів, що якщо не буде евакуаційних заходів, то кожен громадянин має закритися у приміщенні, перекрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери та обігрівачі. Також необхідно ущільнити всі отвори, які є в будинках, змоченою тканиною чи скотчем.

За його словами, радіація – це за великим рахунком пил, захиститися від якого на вулиці можна завдяки звичайному респіратору чи маски, як під час COVID-19.

"Це все, що необхідно знати. І, звичайно, дивитися за ЗМІ, де ми будемо постійно інформувати населення про ситуацію, яка є навколо і, звичайно, про заходи безпеки, які ми будемо спільно вживати", – додав він.



Як діяти у випадку радіаційної аварії / Інфографіка 24 Каналу

Глава МВС наголосив, що про можливість переміщення в укриття фахівці будуть повідомляти додатково.

"Перше – треба закупоритися вдома до однієї доби. Тобто до того часу, як місцеві органи влади, цивільного захисту нададуть відповідні розпорядження щодо переміщення в той чи інший район, чи по іншій території. Тобто ми говоримо про можливий тепловий викид, який втратить найбільшу свою концентрацію протягом доби", – резюмував Клименко.

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