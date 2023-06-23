Через загрозу на ЗАЕС в Україні розгортають штаби: скільки зберігається радіоактивний фон
На тлі загрози російського теракту на Запорізькій АЕС правоохоронці та рятувальники в Україні готуються до ліквідації потенційних наслідків катастрофи. В Україні вже розгорнули відповідні штаби.
У відповідних штабах будуть присутні енергетики, працівники ДСНС, поліція і медики. Про це в ефірі телемарафону розповів глава МВС Ігор Клименко, пише 24 Канал.
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Радіоактивний фон можна зменшити за добу
Клименко зазначив, що важливо донести до громадян правила поведінки у випадку надзвичайної події. За його словами, людям у першу чергу необхідно зберігати спокій.
"Він (спокій – 24 Канал) ґрунтується на готовності всіх наших служб: і Міністерства енергетики, і МВС, МОЗ, місцевих органів влади до будь-яких надзвичайних подій і ситуацій, в тому числі пов'язаних із можливим витоком радіації із ЗАЕС", – сказав він.
Міністр наголосив, що у випадку теракту найважливішим буде перший день, коли радіоактивний фон буде найвищим.
Що стосується Запорізької АЕС. Той радіоактивний фон, який, можливо, після будь-яких заходів буде в повітрі, він буде зберігатися приблизно 1 добу. Тобто на 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби,
– сказав Клименко.
Коли відбудуться навчання
Клименко повідомив, що найближчими днями МВС проведе відповідні навчання "з перекриттям доріг і відповідним розверненням санітарних блокпостів, де ми будемо перевіряти радіацію".
Все обладнання щодо виміру радіації, яке у нас є, воно відкаліброване та готове до роботи. Але ми хочемо ще раз згрупувати всі служби. Для того, щоб ми чітко могли зреагувати на будь-які виклики,
– заявив міністр.
Як бути з евакуацією, якщо станеться теракт на ЗАЕС
Клименко повідомив, що всі громадяни, які захочуть виїхати з території ураження, будуть забезпечені відповідним транспортом.
За його словами, біля атомних електростанцій постійно проводять відповідні заходи, які не завжди афішують.
Він зазначив, що влада буде працювати відкрито в тісній взаємодії з населенням "та інформувати про всі наші кроки, які будемо вживати на відповідній території".
Під цією територією ми маємо на увазі 50-и кілометрову зону по радіусу навколо ЗАЕС. Якщо ми беремо і правий, і лівий берег – це приблизно пів мільйона населення,
– сказав Клименко.
Як захиститися у випадку теракту на ЗАЕС
Клименко розповів, що якщо не буде евакуаційних заходів, то кожен громадянин має закритися у приміщенні, перекрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери та обігрівачі. Також необхідно ущільнити всі отвори, які є в будинках, змоченою тканиною чи скотчем.
За його словами, радіація – це за великим рахунком пил, захиститися від якого на вулиці можна завдяки звичайному респіратору чи маски, як під час COVID-19.
"Це все, що необхідно знати. І, звичайно, дивитися за ЗМІ, де ми будемо постійно інформувати населення про ситуацію, яка є навколо і, звичайно, про заходи безпеки, які ми будемо спільно вживати", – додав він.
Як діяти у випадку радіаційної аварії / Інфографіка 24 Каналу
Глава МВС наголосив, що про можливість переміщення в укриття фахівці будуть повідомляти додатково.
"Перше – треба закупоритися вдома до однієї доби. Тобто до того часу, як місцеві органи влади, цивільного захисту нададуть відповідні розпорядження щодо переміщення в той чи інший район, чи по іншій території. Тобто ми говоримо про можливий тепловий викид, який втратить найбільшу свою концентрацію протягом доби", – резюмував Клименко.
Росія готує теракт на ЗАЕС: що відомо
- У четвер, 22 червня, президент Володимир Зеленський звернувся до українців і світової спільноти з важливим повідомленням. Глава держави попередив, що Росія готує теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації.
- У Кремлі відреагували на попередження Зеленського брехливою заявою, мовляв, вони не планують провокацій. Втім, за даними ГУР МО, росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, був замінований охолоджувач.
- У МАГАТЕ заявили, що нібито знають про те, що Росія замінувала ЗАЕС та сказали, що уважно стежать за ситуацією.