Из-за угрозы на ЗАЭС в Украине разворачивают штабы: сколько держится радиационный фон

На фоне угрозы российского теракта на Запорожской АЭС правоохранители и спасатели в Украине готовятся к ликвидации потенциальных последствий катастрофы. В Украине уже развернули соответствующие штабы.

В соответствующих штабах будут присутствовать энергетики, работники ГСЧС, полиция и медики. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава МВД Игорь Клименко, пишет 24 Канал.

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Радиоактивный фон можно уменьшить за сутки

Клименко отметил, что важно донести до граждан правила поведения в случае чрезвычайного происшествия. По его словам, людям в первую очередь необходимо сохранять спокойствие.

"Оно (спокойствие – 24 Канал) основывается на готовности всех наших служб: и Министерства энергетики, и МВД, и Минздрава, и местных органов власти к любым чрезвычайным событиям и ситуациям, в том числе связанным с возможной утечкой радиации на ЗАЭС", – сказал он.

Министр подчеркнул, что в случае теракта самым важным будет первый день, когда радиоактивный фон будет самым высоким.

Что касается Запорожской АЭС. Тот радиоактивный фон, который, возможно, после любых мероприятий будет в воздухе, будет сохраняться примерно 1 сутки. То есть, на 80% мы уменьшим радиоактивный фон именно в течение суток,

– сказал Клименко.

Когда пройдут учения

Клименко сообщил, что в ближайшие дни МВД проведет соответствующие учения "с перекрытием дорог и соответствующим развертіванием санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию".

Все оборудование по измерению радиации, которое у нас есть, оно откалибровано и готово к работе. Но мы хотим еще раз сгруппировать все службы. Для того чтобы мы четко могли среагировать на любые вызовы,

– заявил министр.

Как быть с эвакуацией, если произойдет теракт на ЗАЭС

Клименко сообщил, что все граждане, желающие выехать с территории поражения, будут обеспечены соответствующим транспортом.

По его словам, возле атомных электростанций постоянно проводятся соответствующие мероприятия, которые не всегда афишируют.

Он отметил, что власть будет работать открыто в тесном взаимодействии с населением "и информировать обо всех наших шагах, которые будем предпринимать на соответствующей территории".

Под этой территорией мы подразумеваем 50-километровую зону по радиусу вокруг ЗАЭС. Если мы берем и правый, и левый берег – это примерно полмиллиона населения,

– сказал Клименко.

Как защититься в случае теракта на ЗАЭС

Клименко рассказал, что если не будет эвакуационных мер, то каждый гражданин должен закрыться в помещении, перекрыть вентиляцию, выключить кондиционеры и обогреватели. Также необходимо уплотнить все отверстия в домах смоченной тканью или скотчем.

По его словам, радиация – это по большому счету пыль, защититься от которой на улице можно благодаря обычному респиратору или маске, как во время COVID-19.

"Это все, что необходимо знать. И, конечно, следить за СМИ, где мы будем постоянно информировать население о ситуации и, конечно, о мерах безопасности, которые мы будем совместно принимать", – добавил он.



Как действовать в случае радиационной аварии / Инфографика 24 Канала

Глава МВД подчеркнул, что о возможности перемещения в укрытие специалисты будут сообщать дополнительно.

"Первое – надо закрыться дома на сутки. То есть до тех пор, как местные органы власти, гражданской защиты предоставят соответствующие распоряжения по перемещению в тот или иной район, или по другой территории. То есть мы говорим о возможном тепловом выбросе, который потеряет наибольшую свою концентрацию в течение суток", – резюмировал Клименко.

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