Військовий ЗСУ відреагував на слова Зеленського про створення резерву особового складу

Президент Володимир Зеленський доручив військовому командуванню України створити резервний особовий склад ЗСУ. Таке рішення зараз дуже на часі.

Про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ Ігор Швайка. Як пояснив президент Зеленський, створення таких резервів дуже необхідне.

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Адже найважливішим ресурсом української армії є особовий склад, який потрібно берегти. Відтак, українські захисники повинні мати змогу відновлювати сили після бойових дій.

Чому потрібні резерви особового складу

За словами Швайки, на сьогодні формування резервів особового складу дуже потрібне.

Адже ті бойові частини, які виконують завдання безпосередньо на лінії фронту, зазнають втрат. Ці втрати треба поповнювати,

– зазначив військовий ЗСУ.

Він наголосив, що поповнити підрозділи українських військ неможливо за кілька днів.

"Для того, аби поставити новопризванного солдата у стрій, потрібен щонайменше місяць", – наголосив Швайка.

Мобілізований може виконувати бойові завдання мінімум за місяць

Як пояснив військовий ЗСУ, після призову мобілізована людина має пройти кілька етапів.

Мобілізований має бути направлений у навчальний центр і пройти мінімальне навчання.

Потім він має прибути у військову частину і ще 1 – 2 тижні адаптуватися у своєму відділенні, взводі, роті, полку чи у мінометній батареї. Як зазначив Швайка, військовий має "притертися" зі своїми колегами по службі.

Лише після цього людина може вийти на виконання бойового завдання.

Ігор Швайка пояснив, чому потрібен резерв особового складу ЗСУ: дивіться відео

Певним батальйонам у складі ЗСУ бракує людей

За словами Швайки, зараз існує певна неузгодженість між військовими частинами та територіальними центрами комплектування (ТЦК), тобто колишніми військкоматами.

Ігор Швайка Військовий ЗСУ Є певні "перекоси" по регіонах. В одному з військкоматів у Центрі України кілька чоловіків приходили до ТЦК, а їм казали, що вони наразі непотрібні. Мовляв, їх просто тримають на обліку. Так тривало доти, поки ми не направили документи, що військова частина на них чекає.

Він додав, що насправді ж українським батальйонам зараз не вистачає людей.

"Кожен батальйон, як хедхантери, бігають по різних місцях і шукають собі солдатів. Найпростіший шлях – це запросити з інших частин, якщо там є можливість перевестися. А найдовший шлях – це запрошувати людей, яких призивають", – зазначив Швайка.

"Хто активніше бігає, той забирає найкращих солдатів"

Він додав, що йдеться про величезну систему, яка займається призовом людей та комплектуванням військових частин.

На практиці хто активніше бігає, той забирає собі найкращих солдатів. Хто їх найкраще оберігає, у того найвищий рівень боєздатності,

– зауважив військовий ЗСУ.

За словами Швайки, насправді армія не надто відрізняється від роботи комерційних організацій у Києві, Львові, Одесі чи будь-якому іншому місті України.

"Є різниця лише у формі одягу та завданнях, які виконуються. А менеджмент і основи управління залишаються тими ж самими", – пояснив військовослужбовець.

Мобілізація в Україні: коротко